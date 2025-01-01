يتيح موقع التجارة الإلكترونية، المعروف أيضًا باسم المتجر الإلكتروني، للعملاء شراء المنتجات والخدمات المادية عبر الإنترنت. ببساطة، يسدّد المستخدمون عبر الإنترنت ثمن المنتجات وشحنها إلى عناوينهم.

يمكن أن يكون المتجر الإلكتروني أي شيء بدءًا من شركة صغيرة تبيع منتجات محلية الصنع على واجهة متجر أساسية إلى سوق إلكترونية ضخمة تبيع آلاف المنتجات.

وقد أصبحت أعداد أصحاب الأعمال الذين يقرّرون إنشاء متجر عبر الإنترنت في تزايد مستمرّ، حيث يتيح لهم ذلك البيع على نطاق دوليّ، والعمل 24/7، وتوفير تكاليف المتجر الفعلي.