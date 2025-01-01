خصم يصل إلى 75% على

منشئ المواقع الإلكترونية

أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام الـAI وابدأ البيع اليوم

إسم دومين مجاني دون رسوم معاملات 24/7 دعم العملاء
US$  3.79 /الشهر

+ أشهر مجانا

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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام الـAI وابدأ البيع اليوم
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews

كل ما تحتاجه لموقعك الإلكتروني

دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI
منشئ المواقع Business
US$  14.99وفِّر 75%
US$  3.79 /الشهر

+ أشهر مجانا

شروط الدفع
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI

أنشئ موقعًا للتجارة الإلكترونية في 3 خطوات سهلة

أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة

1. اختر كيفية البناء

أجب عن ثلاثة أسئلة بسيطة وشاهد بينما يقوم الـAI بإنشاء موقع للتجارة الإلكترونية لك في أقل من دقيقة أو اختر من بين 150 قالبًا مصممًا وقابلاً للتخصيص بالكامل.
2. خصّص متجرك الإلكتروني

2. خصّص متجرك الإلكتروني

يمكنك نقل العناصر بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات وتجربة أنظمة ألوان وخطوط مختلفة. وإن أعجبك التصميم، فيمكنك البدء في إضافة منتجاتك.
3. أطلق موقعك

3. أطلق موقعك

حدد اسم الدومين المثالي وأطلق متجرك الإلكتروني بثقة، مع العلم أنه سيعمل بشكل موثوق مع ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9%.
أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة
ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI

ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI

حمّل الصور ودع الـAI ينشئ تفاصيل المنتج، مما يوفر عليك ساعات من العمل المتعب.
أزل الخلفيات واصقل صور منتجاتك باستخدام الـAI.
ابدأ الآن

استكشف قوالب مواقع التجارة الإلكترونية المصممة لتحقيق النجاح

وفّر الوقت: أنشئ متجرك الإلكتروني على قالب قابل للتخصيص بالكامل ومتوافق مع الهاتف المحمول. اختر أي قالب تريده واستمتع بمجموعة كاملة من ميزات التجارة الإلكترونية.

ابدأ
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محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةآخر
eCommerce
eCommerce
eCommerce
eCommerce

خصّص أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسهولة

طوّر متجرك الإلكتروني باستخدام أدوات التخصيص سهلة الاستخدام والبديهية.

سحب وإفلات

سحب وإفلات

ما عليك سوى اختيار عناصر الموقع الإلكتروني وسحبها وإفلاتها في المكان الذي تريده.

إدارة المخزون

إدارة المخزون

بِع إلى غاية 500 منتج، وقم بإدارة الطلبات والأسهم، وإعداد خيارات الشحن، وحساب الضرائب.

حدّد المواعيد

حدّد المواعيد

اسمح لعملائك المحتملين بحجز استشارة معك لمساعدتهم في اختيار المنتج الأفضل.

إضافة تخفيضات

إضافة تخفيضات

شارك الرموز الترويجية لجذب المزيد من المستخدمين إلى متجرك. أضف تخفيضات لمنتج واحد أو المخزون بأكمله، الأمر عائد إليك.

وصف المنتجات

وصف المنتجات

استخدم أدوات AI SEO للبحث عن الكلمات الرئيسية ودع كاتب AI الخاص بنا يصيغ أوصافا جذابة للمنتج.

ابدأ الآن
حافظ على أرباحك

حافظ على أرباحك

احتفظ بـ 100% من أرباحك: نحن لا نفرض أي رسوم معاملات. اختر من بين بوابات الدفع الرئيسية مثل Stripe و PayPal، واقبل أكثر من 100 طريقة دفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان و Apple Pay و Google Wallet.
ابدأ الآن
Dan Varenka فنان

أدى التحول إلى منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger إلى تحسين عملية شحن منتجاتي. حيث جعلت إعدادات الواجهة الخلفية إدارتها أسهل بكثير.

زيارة الموقع

Dan Varenka

فنان | zaftigpress.com

قم بإدارة متجرك الإلكتروني بسهولة

قم بإدارة متجرك الإلكتروني بسهولة

قم بإدارة طلباتك، وضبط الأسعار، واستخدام الأدوات الضريبية، واحصل على إشعارات في منصة واحدة للتجارة الإلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
اختر من بين خيارات الشحن المرنة، مثل أسعار الشحن الثابتة، وعلى أساس الوزن، وفي الوقت الفعلي.
قم بتحسين أعمالك باستخدام أدوات التسويق التابعة لجهات خارجية، مثل Google Analytics وHotjar وMessenger Live Chat والمزيد.
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احصل على دعم فوري 24/7

ألست متأكدا من كيفية التنقل عبر المنصة؟ هل تحتاج إلى بعض النصائح؟ تحدّث مع مساعد AI الخاص بنا.
هل لديك أسئلة أكثر تقدما؟ تواصل مع فريق نجاح العملاء لدينا عبر الدردشة المباشرة واحصل على إجابة في أقل من ثلاث دقائق.
هل ترغب في تحسين معرفتك؟ استكشف مكتبتنا الواسعة التي تحتوي على أدلة تفصيلية.
احصل على دعم فوري 24/7
حل تجارة إلكترونية شامل

أنشئ متجرك الإلكتروني اليوم. الأمر أسهل مما تعتقد باستخدام أداة إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية المستندة إلى AI.

ابدأ الآن

eCommerce website builder FAQs

Read answers to frequently asked questions about creating an online store.

ما هو موقع التجارة الإلكترونية؟

ما هو منشئ مواقع التجارة الإلكترونية؟

كيفية أنشئ موقع تجارة إلكترونية؟

كم تكلفة إنشاء متجر إلكتروني يعمل بشكل كامل؟

هل التجارة الإلكترونية مربحة؟

كم من الوقت يستغرق إنشاء متجر إلكتروني؟

هل يفرض منشئ المتاجر الإلكترونية في Hostinger رسوم عمولة على المبيعات؟

هل أحصل على الدعم لإنشاء موقع التجارة الإلكترونية ؟

هل منشئ مواقع التجارة الإلكترونية من Hostinger صديق لمحركات البحث؟

كم عدد المنتجات أو الخدمات التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟

ما هي خيارات الدفع التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟ هل يمكنني البيع بعملات متعددة؟

هل يمكنني دمج موقع التجارة الإلكترونية لدي مع مواقع التواصل الاجتماعي؟