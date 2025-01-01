منشئ المواقع الإلكترونية
أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام الـAI وابدأ البيع اليوم
+ أشهر مجانا
كل ما تحتاجه لموقعك الإلكتروني
+ أشهر مجانا
أنشئ موقعًا للتجارة الإلكترونية في 3 خطوات سهلة
1. اختر كيفية البناء
2. خصّص متجرك الإلكتروني
3. أطلق موقعك
ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI
استكشف قوالب مواقع التجارة الإلكترونية المصممة لتحقيق النجاح
وفّر الوقت: أنشئ متجرك الإلكتروني على قالب قابل للتخصيص بالكامل ومتوافق مع الهاتف المحمول. اختر أي قالب تريده واستمتع بمجموعة كاملة من ميزات التجارة الإلكترونية.
خصّص أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسهولة
طوّر متجرك الإلكتروني باستخدام أدوات التخصيص سهلة الاستخدام والبديهية.
سحب وإفلات
ما عليك سوى اختيار عناصر الموقع الإلكتروني وسحبها وإفلاتها في المكان الذي تريده.
إدارة المخزون
بِع إلى غاية 500 منتج، وقم بإدارة الطلبات والأسهم، وإعداد خيارات الشحن، وحساب الضرائب.
حدّد المواعيد
اسمح لعملائك المحتملين بحجز استشارة معك لمساعدتهم في اختيار المنتج الأفضل.
إضافة تخفيضات
شارك الرموز الترويجية لجذب المزيد من المستخدمين إلى متجرك. أضف تخفيضات لمنتج واحد أو المخزون بأكمله، الأمر عائد إليك.
وصف المنتجات
استخدم أدوات AI SEO للبحث عن الكلمات الرئيسية ودع كاتب AI الخاص بنا يصيغ أوصافا جذابة للمنتج.
حافظ على أرباحك
أدى التحول إلى منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger إلى تحسين عملية شحن منتجاتي. حيث جعلت إعدادات الواجهة الخلفية إدارتها أسهل بكثير.زيارة الموقع