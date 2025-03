eCommerce website builder FAQs

ما هو موقع التجارة الإلكترونية؟ يتيح موقع التجارة الإلكترونية، المعروف أيضًا باسم المتجر الإلكتروني، للعملاء شراء المنتجات والخدمات المادية عبر الإنترنت. ببساطة، يسدّد المستخدمون عبر الإنترنت ثمن المنتجات وشحنها إلى عناوينهم. يمكن أن يكون المتجر الإلكتروني أي شيء بدءًا من شركة صغيرة تبيع منتجات محلية الصنع على واجهة متجر أساسية إلى سوق إلكترونية ضخمة تبيع آلاف المنتجات. وقد أصبحت أعداد أصحاب الأعمال الذين يقرّرون إنشاء متجر عبر الإنترنت في تزايد مستمرّ، حيث يتيح لهم ذلك البيع على نطاق دوليّ، والعمل 24/7، وتوفير تكاليف المتجر الفعلي.

ما هو منشئ مواقع التجارة الإلكترونية؟ يعد منشئ المتاجر الإلكترونية أو المتاجر عبر الإنترنت حلاً شاملاً لإطلاق نشاطك التجاري عبر الإنترنت. فمثلا يأتي منشئ المتاجر الإلكترونية من Hostinger مع استضافة مواقع، واسم دومين مخصص مجاني للسنة الأولى، وبريد إلكتروني مجاني، والعديد من أدوات التجارة الإلكترونية والميزات المضمنة لإطلاق سريع وناجح. يمكنك تحميل إلى غاية 500 منتج، واحتساب الضرائب، وإعداد خيارات الشحن، واستخدام الـAI للمساعدة في وصف المنتج واستراتيجية التسويق الشاملة. في الواقع، كل ما تحتاجه لبداية ناجحة هو الفكرة. إذ يمكن لأداة إنشاء المتاجر الإلكترونية المدعومة بالـAI القيام بالمهمة الثقيلة وإنشاء واجهة متجرك الإلكتروني في ثوانٍ. وإن كنت لا تعرف ما تريد بيعه بعد، فاستكشف قائمة المنتجات الرائجة التي تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت الآن.

كيفية أنشئ موقع تجارة إلكترونية؟ هناك طريقتان لإنشاء متاجر إلكترونية: يمكنك استخدام منشئ المواقع الإلكترونية الذي يحتوي على وظائف التجارة الإلكترونية أو نظام إدارة المحتوى (CMS) مثل ووردبريس. يعد إنشاء متجر إلكتروني باستخدام أداة إنشاء المواقع أمرا أكثر وضوحًا، إذ تتم العملية على منصة تشمل كل شيء بدءًا من إدارة المخزون إلى خيارات الدفع والشحن. باستخدام أداة إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية، ستتمكن من إطلاق متجرك على الويب في أربع خطوات بسيطة: استخدم الـAI لإنشاء موقع تجارة إلكترونية فريد أو اختر قالبًا مصممًا. خصّص موقعك كما تريد باستخدام محرر السحب والإفلات وأدوات الـAI. أضف المنتجات مع صورها وأوصافها. انشر متجرك الإلكتروني. لمزيد من المعلومات، راجع برنامجنا التعليمي حول كيفية إنشاء متجر إلكتروني باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية من.

كم تكلفة إنشاء متجر إلكتروني يعمل بشكل كامل؟ يعتمد ذلك على مزود استضافة المواقع الذي اخترته ومنصة التجارة الإلكترونية. مع منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger، لن يتعين عليك سوى الدفع مقابل خطة Business Website Builder، بدءًا من US$ 3.79/الشهر. تتضمن هذه الخطة كل ما تحتاجه لإنشاء متجر إلكتروني: استضافة ويب موثوقة، واسم نطاق مخصّص مجاني للسنة الأولى، وبريد إلكتروني مجاني، وأدوات AI متقدمة، وميزات التجارة الإلكترونية.

هل التجارة الإلكترونية مربحة؟ يعد امتلاك متجر إلكتروني عبر الإنترنت أكثر ربحية من إدارة متجر تقليدي. وبما أن متجرك الإلكتروني موجود على الإنترنت، فلن تضطر إلى القلق بشأن النفقات الباهظة مثل الكهرباء والمياه والإيجار. لن تكون مقيدًا أيضًا بموقعك الجغرافي أو بساعات العمل، حيث أن المتجر عبر الإنترنت مفتوح 24/7 ويمكن الوصول إليه من جميع أنحاء العالم. ربّما لن تحتاج أيضًا إلى عدد كبير من الموظفين، مما يعني أن تكاليف التشغيل العامة ستكون أقل. كما هو الحال مع الأعمال التقليدية، سيعتمد ربحك على عوامل متعددة، مثل الصناعة والتخصّص والمنتجات. أو الخدمات واستراتيجية التسعير وميزانية التسويق. عادةً ما تربح مواقع التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة ما يتراوح بين بضع مئات إلى آلاف الدولارات شهريًا.

كم من الوقت يستغرق إنشاء متجر إلكتروني؟ باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger المدعوم بـAI، ستتمكّن من إنشاء متجر إلكتروني يعمل بكامل طاقته في دقائق فقط عن طريق وصف عملك. وسيعتمد باقي الوقت على الطريقة التي تريد بها تخصيص متجرك أو مجموعة من المنتجات التي تريد بيعها. وبما أننا نمتلك جميع الأدوات الأساسية اللازمة لتسريع هذه العملية، فيمكنك البدء في البيع في نفس اليوم.

هل يفرض منشئ المتاجر الإلكترونية في Hostinger رسوم عمولة على المبيعات؟ لا. لا يفرض Hostinger أي رسوم عمولة مبيعات على المشتريات التي تتم من خلال متجرك، وبالتالي فإن ربحك سيكون ملكك بنسبة 100%. ونتيجة لذلك، يمكنك الحفاظ على تنافسية استراتيجية تسعيرك. ولكن، اعتمادًا على مزوّد بوابة الدفع الذي تختاره، قد تكون هناك رسوم مرتبطة بمعالجة المدفوعات.

هل أحصل على الدعم لإنشاء موقع التجارة الإلكترونية ؟ نعم، فريق نجاح العملاء متعدد اللغات لدينا جاهز للإجابة على أي أسئلة تواجهك 24/7. والأفضل من ذلك، يأتي منشئ موقع التجارة الإلكترونية الخاص بنا مزودًا بمساعد AI الجاهز لمساعدتك في التنقل عبر لوحة التحكّم أو الإجابة على أسئلتك حول إنشاء متجر إلكتروني. لتوسيع معرفتك، استكشف مقالات دعم التجارة الإلكترونية، أو مكتبة البرامج التعليمية الواسعة، أو أكاديمية Hostinger.

هل منشئ مواقع التجارة الإلكترونية من Hostinger صديق لمحركات البحث؟ نعم. سواء أنشأت موقعك الإلكتروني باستخدام AI أو اخترت قالبًا مصمّمًا، فسيكون متجرك عبر الإنترنت متوافقًا مع الأجهزة المحمولة، وسيتم تحميله بسرعة، وسيحتوي على تعليمات برمجية محسنة بشكل افتراضي. يعد امتلاك موقع إلكتروني سريع التحميل والاستجابة أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. بعد ذلك، انتقل إلى مساعد AI SEO الخاص بنا. إذ يمكنه إنشاء خريطة موقعك الافتراضية تلقائيًا، مع إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، وإضافة نص بديل، وإنشاء عناوين تعريفية، والمزيد. وأخيرًا، يمكنك إنتاج محتوى متوافق مع تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) افتراضيًا باستخدام كاتب AI.

كم عدد المنتجات أو الخدمات التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟ يمكنك إضافة حوالي 500 منتج، تتراوح بين المنتجات المادية والرقمية إلى الخدمات والمواعيد والتبرعات.

ما هي خيارات الدفع التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟ هل يمكنني البيع بعملات متعددة؟ يمكن لعملاء منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger الاختيار من بين ثلاث بوابات دفع رئيسية: Stripe، وPayPal، وdLocal Go تدعم أكثر من 20 طريقة دفع من أكثر من 100 دولة. إلا أنّ طرق الدفع تعتمد دائما على بلدك وعملتك ومنتجاتك. أما بالنسبة للعملة، فيمكنك إعداد عملة واحدة فقط، اعتمادًا على بوابة الدفع الخاصة بك. يسمح لك معظمها بالبيع بالعملات الشائعة مثل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي والدولار الكندي. تأكّد من البحث عن الخيارات المتاحة قبل اتخاذ اختيارك. راجع هذه المقالة لمعرفة المزيد حول العملات المدعومة لمتجرك الإلكتروني. لا تنسَ أيضا عوامل مثل رسوم المعاملات، وأوقات معالجة الدفع والمتطلبات القانونية. إن معرفة القواعد المحيطة بمدفوعات التجارة الإلكترونية ستضمن بقاء عملك متوافقًا مع القوانين واللوائح المحلية.