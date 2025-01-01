أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

التسويق عبر البريد الإلكتروني

كم عدد المشتركين لديك؟

0
50k
0% خصم

شهريًا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

US$  5.99 /الشهر
لمدة 1 شهر. يُجدَّد مقابل US$ 5.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من رسائلك الإلكترونية
إعداد أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
الأكثر شهرة
67% خصم

سنويًّا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

US$  1.99 /الشهر
لمدة 12 شهرًا. يتجدد بسعر US$ 1.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من رسائلك الإلكترونية
إعداد أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
مجانًا

مجانا

ما يصل إلى 100 مشترك فريد شهريًا

US$  0.00 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 0.99/الشهر.
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
أرسل 200 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
لا يوجد أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية

متضمن في كل خطة

قم بمزامنة المشتركين في موقعك الإلكتروني تلقائيًا
تسويق شامل عبر البريد الإلكتروني من المحتوى إلى التصميم
تتبع تحليلات حملات البريد الإلكتروني ونتائجها
استمتع بالدعم 24/7

السعر الموضح هو السعر الشهري قبل إضافة أي ضرائب.

صمّم باستخدام AI

أنشئ رسائل إلكترونية احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية

في اتساق دائم مع هوية علامتك التجارية

قم بتطبيق إعدادات النمط واحفظها لتخصيص كل قالب

التحسين والنمو

تتبع نتائج الأداء لرفع حملاتك إلى آفاق جديدة

Leonardo Amoyr

مع Hostinger Reach، يُمكنني البناء والتسويق والنمو، كل ذلك من مكان واحد. لا حاجة لأدوات إضافية، فهو يعمل ببساطة.

Leonardo Amoyr

رائد أعمال ومنشئ محتوى

أصبح الوصول إلى جمهورك أسهل الآن

أنشئ رسائل إلكترونية ذات معدل تحويل مرتفع وتوسيع نطاق وصولك دون عناء.
AI سينجز كل العمل الشاق نيابة عنك

أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.
الطريقة السهلة والسريعة لإنشاء أفضل تخطيط ومحتويات ومرئيات.
ارفع عدد مشتركيك

قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.
قم بمزامنة جهات اتصالك باستخدام إضافة ووردبريس.
أرسل وتوسع بثقة

راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الحصول على رؤى واضحة وسهلة القراءة حول الحملة.
Reach

ادخل إلى عصر جديد من التسويق عبر البريد الإلكتروني

الأسئلة الشائعة حول التسويق عبر البريد الإلكتروني من Hostinger

ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني بشكل عام.

ما هو التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

ما هي خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني Hostinger Reach؟

كيف يختلف Hostinger Reach عن تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى؟

كم تبلغ تكلفة استخدام Hostinger Reach؟

ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها لإرسال حملة بريد إلكتروني مع Hostinger Reach؟

هل يمكن استخدام Hostinger Access لإنشاء حملة بالتنقيط؟

كيف أنشئ قائمة بريد إلكتروني لحملاتي؟

كيف تضمن Reach الامتثال والقدرة على التسليم؟

هل من الممكن دمج خدمات الأطراف الثالثة مع Hostinger Reach؟