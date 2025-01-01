أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة
التسويق عبر البريد الإلكتروني
دعم 24/7
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
كم عدد المشتركين لديك؟
0
50k
0% خصم
شهريًا
حتى 500 مشترك فريد شهريًا
US$ 5.99 /الشهر
لمدة 1 شهر. يُجدَّد مقابل US$ 5.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من رسائلك الإلكترونية
إعداد أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
الأكثر شهرة
67% خصم
سنويًّا
حتى 500 مشترك فريد شهريًا
US$ 1.99 /الشهر
لمدة 12 شهرًا. يتجدد بسعر US$ 1.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من رسائلك الإلكترونية
إعداد أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
متضمن في كل خطة
قم بمزامنة المشتركين في موقعك الإلكتروني تلقائيًا
تسويق شامل عبر البريد الإلكتروني من المحتوى إلى التصميم
تتبع تحليلات حملات البريد الإلكتروني ونتائجها
استمتع بالدعم 24/7
السعر الموضح هو السعر الشهري قبل إضافة أي ضرائب.
صمّم باستخدام AI
أنشئ رسائل إلكترونية احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية
في اتساق دائم مع هوية علامتك التجارية
قم بتطبيق إعدادات النمط واحفظها لتخصيص كل قالب
التحسين والنمو
تتبع نتائج الأداء لرفع حملاتك إلى آفاق جديدة
مع Hostinger Reach، يُمكنني البناء والتسويق والنمو، كل ذلك من مكان واحد. لا حاجة لأدوات إضافية، فهو يعمل ببساطة.
أصبح الوصول إلى جمهورك أسهل الآن
أنشئ رسائل إلكترونية ذات معدل تحويل مرتفع وتوسيع نطاق وصولك دون عناء.
AI سينجز كل العمل الشاق نيابة عنك
أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.
الطريقة السهلة والسريعة لإنشاء أفضل تخطيط ومحتويات ومرئيات.
ارفع عدد مشتركيك
قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.
قم بمزامنة جهات اتصالك باستخدام إضافة ووردبريس.
أرسل وتوسع بثقة
راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الحصول على رؤى واضحة وسهلة القراءة حول الحملة.
الأسئلة الشائعة حول التسويق عبر البريد الإلكتروني من Hostinger
ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني بشكل عام.