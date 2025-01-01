صُمم Hostinger Reach ليمنحك البساطة والسرعة والنتائج المرجوة دون أن يتطلب الأمر خبرة في التصميم أو التسويق. بخلاف معظم أدوات البريد الإلكتروني، يعتمد Reach على مُنشئ قوالب مُدعم بـ AI. سواءً كان الأمر يتعلق بإطلاق منتج، أو عرض خاص، أو تحديث رسالة إخبارية، يُنشئ Reach رسالة بريد إلكتروني احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة. فهو لا يكتب لك المحتوى فحسب، بل يقترح أيضًا أفضل تصميم لرسالتك ويحفظ إعدادات التنسيق الخاصة بك، كي لا تضطرّ للبدء من الصفر أبدًا.



جميع القوالب قابلة للتخصيص، لتعكس رسائلك الإلكترونية مظهر علامتك التجارية وطابعها وأسلوبها. ولأن القوالب مصممة باستخدام أفضل الممارسات المُثبتة، فهي مُحسّنة لسهولة القراءة وسهولة الوصول وتفاعل القراء.

يتكامل Reach بشكل وثيق مع بقية حزمة منتجات Hostinger. يمكنك إعداد نطاق احترافي وعنوان بريد إلكتروني تجاري لإرسال رسائل البريد الإلكتروني من عنوانك الخاص، مما يعزز ثقة جمهورك ويحسن إمكانية توصيل رسائلك الإلكترونية.