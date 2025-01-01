أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

استضافة مواقع
استضافة VPS
استضافة VPS n8n
منشئ المواقع الإلكترونية
Horizons
دومينات
البريد الإلكتروني والتسويق

استضافة VPS n8n

دعم 24/7

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

24 شهرًاأفضل قيمة12 شهرًاشهر واحد

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

سير عمل غير محدود
تنفيذات متزامنة غير محدودة
عقد المجتمع
n8n مع وضع قائمة الانتظار
n8n مع 100 سير عمل جاهز
تثبيت n8n بنقرة واحدة
عقدة مجتمع Hostinger API n8n
مساعد AI مدعوم من MCP
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
جميع الخطط تُدفع مُسبقًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد أشهرها.

يحظى بثقة 4+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم

Charlie Low
Charlie Low
مؤسس مشارك في Nohma

لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.

اقرأ القصة كاملة
Jack Bies
Jack Bies
المدير الإبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

اقرأ القصة كاملة
Jhon Ortega
Jhon Ortega
صاحب مشروع

لطالما بحثت عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.

اقرأ القصة كاملة

متضمن مع كل خطة

النسخ الاحتياطية واللقطات

النسخ الاحتياطية واللقطات

احمِ بياناتك باستخدام النسخ الاحتياطية الأسبوعية التلقائية لدينا وأنشئ لقطات يدوية بكل سهولة.

جدار الحماية وحماية DDoS

جدار الحماية وحماية DDoS

أمِّن خادمك الافتراضي في كل خطوة على طريقك. من خلال فلترة Wanguard DDoS وجدار الحماية سهل التكوين، يمكنك منع أي حركة مرور ضارة.

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.

مساعد AI

مساعد AI

يساعدك مساعد AI لدينا على تبسيط إدارة VPS، من خلال إرشادك خلال المهام مثل تثبيت ووردبريس أو تكوين قواعد جدار الحماية.

دعم عملاء 24/7

دعم عملاء 24/7

يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.

Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

اقرأ القصة كاملة

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

اقرأ القصة كاملة

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

الأسئلة الشائعة حول أسعار Hostinger

كيف أسجّل الدومين المجاني المتضمن في خطط الاستضافة السنوية؟

كيف أقوم بتفعيل شهادة SSL المجانية؟

هل يمكنني تغيير خطتي إذا تغيرت ظروفي؟

لماذا تختلف التكلفة حسب الخطة؟

هل تقدم Hostinger استضافة التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

لدي اسم دومين مع شركة أخرى، هل يمكنني نقله إلى Hostinger؟