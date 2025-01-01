Hostinger Horizons هو منشئ تطبيقات AI يُمكّنك من بناء تطبيقات ويب دون أي خبرة في البرمجة. تخيّله كمهندس برمجيات AI في متناول يدك.

البدء سهل للغاية - ما عليك سوى إدخال تعليمات تصف ما تُريد صنعه بلغتك الأم، وسيُنشئ Hostinger Horizons تطبيقك. ستتمكن من رؤية كل شيء واختباره في نافذة المعاينة على يمين الدردشة.

يفهم Hostinger Horizons أيضًا الكلام والصور. على سبيل المثال، يُمكنك تقديم رسم تخطيطي لتطبيقك - أو لقطة شاشة لما يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى إصلاحه.

هل تُريد إجراء تعديلات، أو إضافة ميزات، أو إزالة عنصر، أو تغيير نص؟ يُمكنك فعل ذلك من خلال الدردشة مع مُوظّف AI. بعد رضاك عن النتيجة، يُمكنك نشر تطبيق الويب الخاص بك بنقرة واحدة.

يمكنك بسهولة ربط دومينك المُخصّص مُباشرةً من واجهة Horizons. كما يمكنك الوصول إلى أدوات مفيدة أخرى، مثل البريد الإلكتروني الاحترافي، للمساعدة في توسيع نطاق عملك.

يعني هذا النهج الخالي من التعليمات البرمجية أنك لا تحتاج إلى أي مهارات تقنية لبناء أو تشغيل تطبيق الويب الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الأداة، تأكد من قراءة الأسئلة الشائعة حول Hostinger Horizons أو دليلنا حول البدء.