أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما هو Hostinger Horizons؟
صف فكرتك
ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك، هذا كل ما يتطلبه الأمر لبدء البناء. أدخل تعليماتك بالنص أو الصور.
تحسين وتحرير
هل ترغب في تغيير شيء ما؟ اطلب من AI تعديل ما تشاء، من النص والتصميم إلى الهيكل والتخطيط.
أطلق موقعك بنقرة واحدة
انشر مشروعك بدومين مخصص مباشرة من الواجهة بنقرة واحدة.
جرب Hostinger Horizons مجانًا
امنح مشروعك التالي البداية الأفضل
اختر تعليمة من التعليمات الجاهزة للبدء بسرعة. ثم خصّصها لتناسب احتياجاتك.
كان الأمر يتطلب فريقًا. والآن لا يحتاج إلّا إلى Horizons.
أسرع من البرمجة
ببساطة، صف ما تحتاجه، عدّله، ثم أطلقه. كل هذا عبر الدردشة مع الـ AI. لا حاجة للبرمجة أو الانتظار، نتائج سريعة فقط.
أنشئ تصاميم جميلة
مع Hostinger Horizons، يمكنك تحسين تطبيقك باستخدام أفضل ممارسات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم. لا حاجة لمصمم.
ابدأ بقبول المدفوعات على الفور
Stripe أو Paypal أو أي بوابة دفع أخرى: اطلب أي شيء من الذكاء الاصطناعي، وسيتكفل بربطه لك. دون إعدادات معقدة.
اجعل تطبيقك تفاعليًا
اسمح للمستخدمين بالتسجيل، وحفظ البيانات، وتحميل الملفات، والمزيد. يُدير Horizons كل ذلك باستخدام تقنيات موثوقة مثل Supabase.
أصلح الأخطاء تلقائيًا
يكشف Horizons عن الأخطاء الشائعة، مثل مشاكل صياغة الجمل والأخطاء البرمجية، ويُصلحها دون أي تكلفة إضافية. سيمكنك ذلك من إنشاء تطبيقك دون أية عراقيل.
أضف التعديلات بصريًا
انقر على تطبيقك بسرعة لتغيير النص والأزرار والمزيد بسرعة، كل ذلك دون استخدام رسائل إضافية.
محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة الصناعة
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.