أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

تكامل المتجر الإلكتروني
قبول المدفوعات
وضع تحرير النص
مشاريع مُحسّنة لتقنيات SEO
تم العثور عليه بواسطة أدوات AI
استضافة
نطاق مجاني
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد
نسخ احتياطي يومي (بقيمة US$ 25.08)
50 مشروعًا
تكامل Supabase
إصلاح الأخطاء تلقائيًا
محرر الشفرة
دعم 24/7
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما

ما هو Hostinger Horizons؟

Hostinger Horizons هو منشئ تطبيقات ويب دون برمجة، يُسهّل إنشاء تطبيقات الويب للجميع. لم تعد بحاجة إلى فريق عمل كبير أو ميزانية ضخمة للبدء، كل ما تحتاجه هو فكرة.
صف فكرتك

ما عليك سوى إخبار AI بفكرتك، هذا كل ما يتطلبه الأمر لبدء البناء. أدخل تعليماتك بالنص أو الصور.

تحسين وتحرير

هل ترغب في تغيير شيء ما؟ اطلب من AI تعديل ما تشاء، من النص والتصميم إلى الهيكل والتخطيط.

أطلق موقعك بنقرة واحدة

انشر مشروعك بدومين مخصص مباشرة من الواجهة بنقرة واحدة.

جرب Hostinger Horizons مجانًا

أنشئ فكرتك دون الحاجة لكتابة أي كود. تواصل مع الـAI، وابدأ العمل بنقرة واحدة.

امنح مشروعك التالي البداية الأفضل

اختر تعليمة من التعليمات الجاهزة للبدء بسرعة. ثم خصّصها لتناسب احتياجاتك.

صفحة هبوط المنتج الرقمي

صفحة هبوط المنتج الرقمي

متجر صغير

متجر صغير

متجر إلكتروني شامل

متجر إلكتروني شامل

كان الأمر يتطلب فريقًا. والآن لا يحتاج إلّا إلى Horizons.

أسرع من البرمجة

ببساطة، صف ما تحتاجه، عدّله، ثم أطلقه. كل هذا عبر الدردشة مع الـ AI. لا حاجة للبرمجة أو الانتظار، نتائج سريعة فقط.

أنشئ تصاميم جميلة

مع Hostinger Horizons، يمكنك تحسين تطبيقك باستخدام أفضل ممارسات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم. لا حاجة لمصمم.

ابدأ بقبول المدفوعات على الفور

Stripe أو Paypal أو أي بوابة دفع أخرى: اطلب أي شيء من الذكاء الاصطناعي، وسيتكفل بربطه لك. دون إعدادات معقدة.

اجعل تطبيقك تفاعليًا

اسمح للمستخدمين بالتسجيل، وحفظ البيانات، وتحميل الملفات، والمزيد. يُدير Horizons كل ذلك باستخدام تقنيات موثوقة مثل Supabase.

أصلح الأخطاء تلقائيًا

يكشف Horizons عن الأخطاء الشائعة، مثل مشاكل صياغة الجمل والأخطاء البرمجية، ويُصلحها دون أي تكلفة إضافية. سيمكنك ذلك من إنشاء تطبيقك دون أية عراقيل.

أضف التعديلات بصريًا

انقر على تطبيقك بسرعة لتغيير النص والأزرار والمزيد بسرعة، كل ذلك دون استخدام رسائل إضافية.

محبوب من قبل المستخدمين، وموصى به من قبل قادة الصناعة

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
مؤسس
Jordi Robert
مؤسس

هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
مُقَاوِل

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

كل ما يخص مشروعك في مكان واحد

استضافة المواقع والدومينات

استضافة المواقع والدومينات

احصل على استضافة مجانية لمدة شهر، وأطلق مشروعك عبر دومين مخصّص. لا حاجة لحلول خارجية.
البريد الإلكتروني المهني

البريد الإلكتروني المهني

علامتك التجارية هي كل شيء. تميز، وعزز مصداقيتك، وتواصل بسهولة مع جمهورك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرتك إلى حقيقة؟

الأسئلة الشائعة حول منشئ تطبيقات الويب

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول إنشاء تطبيق ويب خاص بك.

ما هو Hostinger Horizons وكيف يعمل؟

من يملك الكود الذي تم إنشاؤه باستخدام Hostinger Horizons؟

ما هو الفرق بين Hostinger Horizons ومنشئ المواقع المدعوم بالـAI من Hostinger؟

هل يمكنني تحديث تطبيقي أو تخصيصه أو تحسينه بعد إنشائه؟

كم تبلغ تكلفة استخدام Hostinger Horizons؟

هل من الممكن دمج واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات التابعة لجهات خارجية مع Hostinger Horizons؟

ما هي أنواع التطبيقات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons؟

هل يمكنني إنشاء تطبيقات الجوال مع Hostinger Horizons؟

هل يمكن استخدام Hostinger Horizons لإنشاء تطبيق ويب قائم على العضوية أو الاشتراك دون كود؟