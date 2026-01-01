انشر autobrr بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة حديثة لأتمتة التنزيل تراقب قنوات IRC للمفهرس في الوقت الفعلي لالتقاط ملفات التورنت فور الإعلان عنها.
اختر خطة VPS مقابل autobrr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام autobrr
autobrr هي منصة أتمتة تنزيل من الجيل التالي للتورنت و Usenet، تجمع وظائف أدوات مثل autodl-irssi و trackarr و flexget في حل عصري واحد. تتصل بقنوات IRC الخاصة بالفهرسات حيث يتم الإعلان عن الإصدارات الجديدة فور تحميلها، وتطبق قواعد التصفية الخاصة بك، وتعيد توجيه ملفات التورنت المطابقة إلى عميل التنزيل الذي اخترته — كل ذلك في الوقت الفعلي، دون تأخيرات الاستقصاء.
تضمن استضافة autobrr ذاتيًا على VPS مراقبة قنوات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باتصالات مستمرة لا يمكن لجهاز منزلي مزود بـ IP ديناميكي أو وقت توقف مجدول الحفاظ عليها بشكل موثوق. يعني التشغيل المستمر على بنية تحتية مخصصة أن أتمتتك لا تفوت أبدًا نافذة تنزيل مجاني، أو إصدارًا بموزعين محدودين، أو فرصة نسبة حساسة للوقت على المتتبعات الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ autobrr
مراقبة IRC في الوقت الحقيقي
تكتشف الاتصالات المستمرة بقنوات إعلان IRC للمفهرس الإصدارات الجديدة فور رفعها، قبل أن تراها خلاصات RSS أو استقصاءات API.
قواعد تصفية متقدمة
أنشئ فلاتر معقدة بناءً على الحجم والفئة والرافع ومجموعة الإصدار والدقة وأنماط regex المخصصة للحصول على ما تريده بالضبط ولا شيء غير ذلك.
دعم متعدد العملاء
أرسل التورنتات الملتقطة مباشرة إلى qBittorrent و Deluge و Transmission و Radarr و Sonarr و Lidarr أو مجلدات المراقبة، مع توجيه فلاتر مختلفة إلى عملاء مختلفين تلقائيًا.
arr تكامل
يتيح التكامل الأصلي مع Radarr و Sonarr و Lidarr و Whisparr لـ autobrr التحقق مما إذا كان الإصدار مطلوبًا بالفعل قبل التنزيل، مما يلغي إهدار النطاق الترددي.
إحصائيات وتاريخ
تتبع عدد التنزيلات، وصفِّ معدلات الوصول، واحصل على السجل عبر واجهة الويب حتى تتمكن من ضبط قواعدك وفهم أداء أتمتتك بمرور الوقت.
ما أهمية تشغيل autobrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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