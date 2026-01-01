autobrr هي منصة أتمتة تنزيل من الجيل التالي للتورنت و Usenet، تجمع وظائف أدوات مثل autodl-irssi و trackarr و flexget في حل عصري واحد. تتصل بقنوات IRC الخاصة بالفهرسات حيث يتم الإعلان عن الإصدارات الجديدة فور تحميلها، وتطبق قواعد التصفية الخاصة بك، وتعيد توجيه ملفات التورنت المطابقة إلى عميل التنزيل الذي اخترته — كل ذلك في الوقت الفعلي، دون تأخيرات الاستقصاء.

تضمن استضافة autobrr ذاتيًا على VPS مراقبة قنوات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باتصالات مستمرة لا يمكن لجهاز منزلي مزود بـ IP ديناميكي أو وقت توقف مجدول الحفاظ عليها بشكل موثوق. يعني التشغيل المستمر على بنية تحتية مخصصة أن أتمتتك لا تفوت أبدًا نافذة تنزيل مجاني، أو إصدارًا بموزعين محدودين، أو فرصة نسبة حساسة للوقت على المتتبعات الخاصة.