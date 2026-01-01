خصم يصل إلى 70% على Airsonic Advanced

انشر Airsonic Advanced بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم بث وسائط ذاتي الاستضافة لمجموعتك الموسيقية الشخصية، يمكن الوصول إليه من أي جهاز.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Airsonic Advanced بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Airsonic Advanced

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Airsonic Advanced

Airsonic Advanced هو التفرع الذي يتم صيانته بنشاط والمدفوع بالمجتمع من Airsonic — وهو نفسه تفرع مجاني من Subsonic — يركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز فورياً ليتناسب مع أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات المستندة إلى المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic ومدعومة من قبل عشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

إن استضافة Airsonic Advanced ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل الخاصة بك على الأجهزة التي تتحكم بها — بدون قيود لكل جهاز، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمات البث.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Airsonic Advanced

تحويل ترميز فوري

يبث إلى أي عميل بمعدل البت الصحيح، مما يسمح لمكتبة واحدة بخدمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف واتصالات الجوال البطيئة دون إعادة ترميز الملفات.

API متوافق مع Subsonic

يعمل مع النظام البيئي الكامل لعملاء Subsonic — DSub، play:Sub، Symfonium، Ultrasonic، وغيرها — عبر iOS و Android وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

مكتبات متعددة المستخدمين

تتيح الحسابات الخاصة بكل مستخدم، مع قوائم التشغيل الفردية والتقييمات وlast.fm scrobbling، للأسر مشاركة خادم واحد دون تداخل السجلات.

اشتراكات البودكاست

اشترك في خلاصات البودكاست مباشرةً في Airsonic، مع تنزيلات الحلقات التلقائية جنبًا إلى جنب مع مكتبتك الموسيقية.

راديو الإنترنت وصندوق الموسيقى

بث محطات راديو الإنترنت واستخدم صندوق الموسيقى متعدد اللاعبين لإرسال الصوت إلى مكبرات صوت متعددة في آن واحد.

ما أهمية تشغيل Airsonic Advanced على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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