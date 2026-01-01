Airsonic Advanced هو التفرع الذي يتم صيانته بنشاط والمدفوع بالمجتمع من Airsonic — وهو نفسه تفرع مجاني من Subsonic — يركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز فورياً ليتناسب مع أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات المستندة إلى المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic ومدعومة من قبل عشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

إن استضافة Airsonic Advanced ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل الخاصة بك على الأجهزة التي تتحكم بها — بدون قيود لكل جهاز، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمات البث.