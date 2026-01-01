انشر Airsonic Advanced بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث وسائط ذاتي الاستضافة لمجموعتك الموسيقية الشخصية، يمكن الوصول إليه من أي جهاز.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Airsonic Advanced
Airsonic Advanced هو التفرع الذي يتم صيانته بنشاط والمدفوع بالمجتمع من Airsonic — وهو نفسه تفرع مجاني من Subsonic — يركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز فورياً ليتناسب مع أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات المستندة إلى المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic ومدعومة من قبل عشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
إن استضافة Airsonic Advanced ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل الخاصة بك على الأجهزة التي تتحكم بها — بدون قيود لكل جهاز، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمات البث.
الميزات الرئيسية لـ Airsonic Advanced
تحويل ترميز فوري
يبث إلى أي عميل بمعدل البت الصحيح، مما يسمح لمكتبة واحدة بخدمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف واتصالات الجوال البطيئة دون إعادة ترميز الملفات.
API متوافق مع Subsonic
يعمل مع النظام البيئي الكامل لعملاء Subsonic — DSub، play:Sub، Symfonium، Ultrasonic، وغيرها — عبر iOS و Android وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
مكتبات متعددة المستخدمين
تتيح الحسابات الخاصة بكل مستخدم، مع قوائم التشغيل الفردية والتقييمات وlast.fm scrobbling، للأسر مشاركة خادم واحد دون تداخل السجلات.
اشتراكات البودكاست
اشترك في خلاصات البودكاست مباشرةً في Airsonic، مع تنزيلات الحلقات التلقائية جنبًا إلى جنب مع مكتبتك الموسيقية.
راديو الإنترنت وصندوق الموسيقى
بث محطات راديو الإنترنت واستخدم صندوق الموسيقى متعدد اللاعبين لإرسال الصوت إلى مكبرات صوت متعددة في آن واحد.
ما أهمية تشغيل Airsonic Advanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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