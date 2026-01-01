انشر Ampache بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث الموسيقى والفيديو مفتوح المصدر الذي يحوّل مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث خاصة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Ampache
Ampache هو منصة بث وسائط ذاتية الاستضافة تحول مجموعات الموسيقى والفيديو الشخصية إلى خدمة خاصة يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. صدر في الأصل عام 2001 ويتم صيانته باستمرار بموجب ترخيص AGPL، ويوفر دعمًا متعدد المستخدمين، وقوائم تشغيل ذكية، وتحويل ترميز فوري، وتوافق Subsonic API لدعم واسع للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومشغلات سطح المكتب وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل.
على عكس خدمات البث التجارية، لا يخزن Ampache أي بيانات استماع مع أطراف ثالثة، ولا يفرض أي رسوم اشتراك، ولا يضع أي قيود على حجم المكتبة. تمنحك الاستضافة الذاتية ملكية كاملة لموسيقاك وتضمن بقاء مجموعتك متاحة بغض النظر عن تغييرات ترخيص المنصة أو إغلاق الخدمات.
الميزات الرئيسية لـ Ampache
تحويل الترميز الفوري
يمكنك تحويل ملفات FLAC غير المنقوصة تلقائياً إلى معدلات بت ملائمة للجوال في الوقت الفعلي، لتتمكن من بث صوت عالي الجودة عبر الشبكات الخلوية دون تخزين نسخ مضغوطة مكررة.
قوائم التشغيل الذكية
أنشئ قوائم تشغيل تُعبأ تلقائيًا بناءً على النوع أو التقييم أو عدد مرات التشغيل أو المعايير المخصصة، لإعادة إنشاء تجربة الاكتشاف لخدمات البث باستخدام مكتبتك الخاصة.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات فردية لأفراد العائلة أو المتعاونين، لكل منهم سجل استماع منفصل، وقوائم تشغيل، ومستويات صلاحيات، دون تكرار ملفات الوسائط.
توافق Subsonic API
وصّل أي تطبيق جوال أو عميل سطح مكتب متوافق مع Subsonic بنسخة Ampache الخاصة بك، مما يمنحك الوصول من أي جهاز تقريبًا دون التقيد بواجهة واحدة.
البودكاست والراديو
بث محطات الراديو عبر الإنترنت واشترك في البودكاست إلى جانب مكتبتك الموسيقية، مما يجعل Ampache وجهة واحدة لجميع المحتوى الصوتي.
ما أهمية تشغيل Ampache على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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