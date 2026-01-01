خصم يصل إلى 70% على Ampache

انشر Ampache بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم بث الموسيقى والفيديو مفتوح المصدر الذي يحوّل مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث خاصة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Ampache بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Ampache

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Ampache

Ampache هو منصة بث وسائط ذاتية الاستضافة تحول مجموعات الموسيقى والفيديو الشخصية إلى خدمة خاصة يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. صدر في الأصل عام 2001 ويتم صيانته باستمرار بموجب ترخيص AGPL، ويوفر دعمًا متعدد المستخدمين، وقوائم تشغيل ذكية، وتحويل ترميز فوري، وتوافق Subsonic API لدعم واسع للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومشغلات سطح المكتب وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل.

على عكس خدمات البث التجارية، لا يخزن Ampache أي بيانات استماع مع أطراف ثالثة، ولا يفرض أي رسوم اشتراك، ولا يضع أي قيود على حجم المكتبة. تمنحك الاستضافة الذاتية ملكية كاملة لموسيقاك وتضمن بقاء مجموعتك متاحة بغض النظر عن تغييرات ترخيص المنصة أو إغلاق الخدمات.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Ampache

تحويل الترميز الفوري

يمكنك تحويل ملفات FLAC غير المنقوصة تلقائياً إلى معدلات بت ملائمة للجوال في الوقت الفعلي، لتتمكن من بث صوت عالي الجودة عبر الشبكات الخلوية دون تخزين نسخ مضغوطة مكررة.

قوائم التشغيل الذكية

أنشئ قوائم تشغيل تُعبأ تلقائيًا بناءً على النوع أو التقييم أو عدد مرات التشغيل أو المعايير المخصصة، لإعادة إنشاء تجربة الاكتشاف لخدمات البث باستخدام مكتبتك الخاصة.

دعم متعدد المستخدمين

أنشئ حسابات فردية لأفراد العائلة أو المتعاونين، لكل منهم سجل استماع منفصل، وقوائم تشغيل، ومستويات صلاحيات، دون تكرار ملفات الوسائط.

توافق Subsonic API

وصّل أي تطبيق جوال أو عميل سطح مكتب متوافق مع Subsonic بنسخة Ampache الخاصة بك، مما يمنحك الوصول من أي جهاز تقريبًا دون التقيد بواجهة واحدة.

البودكاست والراديو

بث محطات الراديو عبر الإنترنت واشترك في البودكاست إلى جانب مكتبتك الموسيقية، مما يجعل Ampache وجهة واحدة لجميع المحتوى الصوتي.

ما أهمية تشغيل Ampache على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

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مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

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