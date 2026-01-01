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واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب و1000+ منصة أخرى بدون أدوات سطر الأوامر.

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خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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خصم 68%
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6.49  US$ /الشهر
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تخزين NVMe بسعة 50GB
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8.99  US$ /الشهر
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نطاق تردّدي 8TB
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12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام AllTube

AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يدمج youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا. على عكس إضافات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على خادمك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.

تحافظ استضافة AllTube ذاتيًا على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، وتمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ AllTube

أكثر من 1000 منصة دعم

نزّل مقاطع الفيديو من YouTube و Vimeo ومئات مواقع الاستضافة الأخرى باستخدام الواجهة الموحدة نفسها، دون الحاجة إلى إعداد خاص بكل منصة.

تحويل الشكل

حوّل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها إلى تنسيقك المفضل ومستوى الجودة دون الحاجة إلى أدوات إضافية مثبتة على جهازك.

البث داخل المتصفح

عاين مقاطع الفيديو مباشرة في واجهة الويب قبل تنزيلها، لتتأكد من الجودة والمحتوى قبل تخصيص مساحة تخزين.

إعادة التجميع بدون فقدان

غيّر تنسيقات الحاويات دون إعادة الترميز، مع الحفاظ على جودة الفيديو والصوت الأصلية وجعل الملفات متوافقة مع مشغلاتك.

وصول JSON API

استرداد بيانات تعريف الفيديو التفصيلية وأتمتة التنزيلات برمجيًا، مما يتيح سير عمل الأرشفة المجدولة دون تدخل يدوي.

ما أهمية تشغيل AllTube على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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