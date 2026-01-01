AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يدمج youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا. على عكس إضافات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على خادمك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.

تحافظ استضافة AllTube ذاتيًا على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، وتمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.