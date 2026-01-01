انشر AllTube بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب و1000+ منصة أخرى بدون أدوات سطر الأوامر.
اختر خطة VPS مقابل AllTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AllTube
AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يدمج youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا. على عكس إضافات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على خادمك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.
تحافظ استضافة AllTube ذاتيًا على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، وتمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.
الميزات الرئيسية لـ AllTube
أكثر من 1000 منصة دعم
نزّل مقاطع الفيديو من YouTube و Vimeo ومئات مواقع الاستضافة الأخرى باستخدام الواجهة الموحدة نفسها، دون الحاجة إلى إعداد خاص بكل منصة.
تحويل الشكل
حوّل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها إلى تنسيقك المفضل ومستوى الجودة دون الحاجة إلى أدوات إضافية مثبتة على جهازك.
البث داخل المتصفح
عاين مقاطع الفيديو مباشرة في واجهة الويب قبل تنزيلها، لتتأكد من الجودة والمحتوى قبل تخصيص مساحة تخزين.
إعادة التجميع بدون فقدان
غيّر تنسيقات الحاويات دون إعادة الترميز، مع الحفاظ على جودة الفيديو والصوت الأصلية وجعل الملفات متوافقة مع مشغلاتك.
وصول JSON API
استرداد بيانات تعريف الفيديو التفصيلية وأتمتة التنزيلات برمجيًا، مما يتيح سير عمل الأرشفة المجدولة دون تدخل يدوي.
ما أهمية تشغيل AllTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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