خصم يصل إلى 70% على Ackee

انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.

تحليلات مواقع مستضافة ذاتيًا وتركز على الخصوصية تتتبع الزوار دون المساس ببياناتهم الشخصية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Ackee

Ackee هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، مبنية على Node.js، تعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد بيانات الزوار من المعلومات الشخصية المحددة للهوية مع الاستمرار في تقديم رؤى هادفة حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.

على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، يمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهته البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Ackee

الخصوصية حسب التصميم

إخفاء الهوية متعدد الخطوات يزيل المعلومات الشخصية التعريفية قبل التخزين، حتى تتمكن من جمع رؤى مفيدة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو تبسيط الامتثال حسب الولاية القضائية والتكوين.

دومينات غير محدودة

راقب أي عدد من المواقع والتطبيقات التي تحتاجها من لوحة تحكم واحدة، بدون مستويات تسعير لكل موقع أو قيود تعتمد على حركة المرور.

GraphQL API

تتيح لك GraphQL API مركزية سحب بيانات التحليلات برمجيًا إلى لوحات معلومات مخصصة أو تقارير أو أدوات خارجية دون الارتباط بواجهة المستخدم المدمجة.

نص برمجي تتبع خفيف الوزن

لمقتطف التتبع تأثير ضئيل على أداء صفحاتك، مما يتجنب عقوبات سرعة الصفحة المرتبطة بمكتبات التحليلات التجارية الأثقل.

تتبع الأحداث المخصص

تتبع تفاعلات المستخدمين المحددة التي تتجاوز مشاهدات الصفحات، مما يمنحك رؤية حول التحويلات ونقرات الأزرار وغيرها من الإجراءات الهادفة على مواقعك.

ما أهمية تشغيل Ackee على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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