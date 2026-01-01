انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.
تحليلات مواقع مستضافة ذاتيًا وتركز على الخصوصية تتتبع الزوار دون المساس ببياناتهم الشخصية.
اختر خطة VPS مقابل Ackee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ackee
Ackee هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، مبنية على Node.js، تعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد بيانات الزوار من المعلومات الشخصية المحددة للهوية مع الاستمرار في تقديم رؤى هادفة حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.
على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، يمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهته البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الميزات الرئيسية لـ Ackee
الخصوصية حسب التصميم
إخفاء الهوية متعدد الخطوات يزيل المعلومات الشخصية التعريفية قبل التخزين، حتى تتمكن من جمع رؤى مفيدة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو تبسيط الامتثال حسب الولاية القضائية والتكوين.
دومينات غير محدودة
راقب أي عدد من المواقع والتطبيقات التي تحتاجها من لوحة تحكم واحدة، بدون مستويات تسعير لكل موقع أو قيود تعتمد على حركة المرور.
GraphQL API
تتيح لك GraphQL API مركزية سحب بيانات التحليلات برمجيًا إلى لوحات معلومات مخصصة أو تقارير أو أدوات خارجية دون الارتباط بواجهة المستخدم المدمجة.
نص برمجي تتبع خفيف الوزن
لمقتطف التتبع تأثير ضئيل على أداء صفحاتك، مما يتجنب عقوبات سرعة الصفحة المرتبطة بمكتبات التحليلات التجارية الأثقل.
تتبع الأحداث المخصص
تتبع تفاعلات المستخدمين المحددة التي تتجاوز مشاهدات الصفحات، مما يمنحك رؤية حول التحويلات ونقرات الأزرار وغيرها من الإجراءات الهادفة على مواقعك.
ما أهمية تشغيل Ackee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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