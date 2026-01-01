Apache DevLake هي منصة تحليل هندسي مفتوحة المصدر توحد البيانات من أدوات تتبع المشكلات، ومضيفي الشيفرة المصدرية، ومسارات CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تربط الفرق GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.

تحافظ استضافة DevLake ذاتيًا على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، وتُخزّن جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على خادمك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.