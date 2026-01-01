خصم يصل إلى 70% على Apache DevLake

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منصة مفتوحة المصدر تجمع البيانات من أكثر من 60 أداة تطوير لحساب مقاييس DORA وتصور أداء فريق الهندسة.

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اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache DevLake

Apache DevLake هي منصة تحليل هندسي مفتوحة المصدر توحد البيانات من أدوات تتبع المشكلات، ومضيفي الشيفرة المصدرية، ومسارات CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تربط الفرق GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.

تحافظ استضافة DevLake ذاتيًا على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، وتُخزّن جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على خادمك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache DevLake

مقاييس DORA

يتم حساب تكرار النشر تلقائيًا، والمهلة الزمنية للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد من الأدوات المتصلة، لا يلزم جمع البيانات يدويًا.

لوحات معلومات جاهزة

تعرض لوحات معلومات Grafana الجاهزة للاستخدام مقاييس DORA ووقت دورة PR وعمر الأخطاء وسلامة مسار النشر دون أي تهيئة بعد الإعداد.

60+ إضافات مصادر البيانات

موصلات مسبقة الإنشاء لـ GitHub و GitLab و Jira و Jenkins و PagerDuty و CircleCI و ArgoCD و SonarQube والمزيد تجمع جميع البيانات الهندسية في مكان واحد.

مقاييس SQL مخصصة

استعلم بحيرة البيانات الموحدة باستخدام SQL البسيطة لتعريف المقاييس الخاصة بالفريق، وعوامل التصفية، ولوحات المعلومات المخصصة التي تتجاوز عروض DORA المضمنة.

تخزين بيانات الاعتماد المشفر

جميع رموز API ومفاتيح OAuth مشفرة في وضع السكون باستخدام مفتاح يتم إنشاؤه تلقائيًا ومخزن حصريًا في قاعدة بيانات MySQL المستضافة ذاتيًا لديك.

ما أهمية تشغيل Apache DevLake على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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