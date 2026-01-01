انشر Apache DevLake بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر تجمع البيانات من أكثر من 60 أداة تطوير لحساب مقاييس DORA وتصور أداء فريق الهندسة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache DevLake
Apache DevLake هي منصة تحليل هندسي مفتوحة المصدر توحد البيانات من أدوات تتبع المشكلات، ومضيفي الشيفرة المصدرية، ومسارات CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تربط الفرق GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.
تحافظ استضافة DevLake ذاتيًا على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، وتُخزّن جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على خادمك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Apache DevLake
مقاييس DORA
يتم حساب تكرار النشر تلقائيًا، والمهلة الزمنية للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد من الأدوات المتصلة، لا يلزم جمع البيانات يدويًا.
لوحات معلومات جاهزة
تعرض لوحات معلومات Grafana الجاهزة للاستخدام مقاييس DORA ووقت دورة PR وعمر الأخطاء وسلامة مسار النشر دون أي تهيئة بعد الإعداد.
60+ إضافات مصادر البيانات
موصلات مسبقة الإنشاء لـ GitHub و GitLab و Jira و Jenkins و PagerDuty و CircleCI و ArgoCD و SonarQube والمزيد تجمع جميع البيانات الهندسية في مكان واحد.
مقاييس SQL مخصصة
استعلم بحيرة البيانات الموحدة باستخدام SQL البسيطة لتعريف المقاييس الخاصة بالفريق، وعوامل التصفية، ولوحات المعلومات المخصصة التي تتجاوز عروض DORA المضمنة.
تخزين بيانات الاعتماد المشفر
جميع رموز API ومفاتيح OAuth مشفرة في وضع السكون باستخدام مفتاح يتم إنشاؤه تلقائيًا ومخزن حصريًا في قاعدة بيانات MySQL المستضافة ذاتيًا لديك.
ما أهمية تشغيل Apache DevLake على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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