نشر Apache Superset بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال حديثة مفتوحة المصدر لبناء لوحات معلومات تفاعلية، واستكشاف مجموعات البيانات، وتشغيل تحليلات SQL عبر أكثر من 40 قاعدة بيانات.
اختر خطة VPS مقابل Apache Superset
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Superset
Apache Superset هو منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون تعليمات برمجية لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة (IDE) لـ SQL كاملة الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودع بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.
استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL وRedis — المضمنان في هذا القالب — معالجة تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Apache Superset
مكتبة تصور غنية
اختر من العشرات من أنواع المخططات، مخططات شريطية ورسوم بيانية خطية ومخططات التبعثر وخرائط جغرافية مكانية والمزيد، لتمثيل بياناتك بوضوح.
SQL مختبر IDE
اكتب ونفّذ استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة وسجل الاستعلامات وتصدير النتائج، لسد الفجوة بين لوحات المعلومات التي لا تتطلب برمجة وأعمال البيانات المتقدمة.
أكثر من 40 موصل قواعد بيانات
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و BigQuery و Redshift والعشرات غيرها من خلال طبقة موصلة موحدة تعتمد على SQLAlchemy.
لوحات معلومات تفاعلية
أنشئ لوحات معلومات باستخدام عوامل تصفية متقاطعة، وتنقل تفصيلي، وتقارير بريد إلكتروني مجدولة بحيث يمتلك أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
عيّن صلاحيات تفصيلية لمجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومصادر البيانات بحيث يرى كل فريق فقط ما هو مصرّح له بالوصول إليه.
ما أهمية تشغيل Apache Superset على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.