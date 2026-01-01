انشر Apache HertzBeat بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر بدون وكيل في الوقت الفعلي لرصد الخوادم وقواعد البيانات والخدمات السحابية.
اختر خطة VPS مقابل Apache HertzBeat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache HertzBeat
Apache HertzBeat هي منصة ملاحظة بدون وكيل مدعومة من المجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. بدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.
تحافظ استضافة HertzBeat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الهدف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو تقييد من البائع. يخزن مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المرفق التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفيًا ذاتيًا تمامًا من اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ Apache HertzBeat
مراقبة بلا وكيل
استطلع الخوادم وقواعد البيانات وAPIs عبر SSH وSNMP وJDBC وJMX وHTTP دون تثبيت أدوات تجميع على كل جهاز مستهدف.
تنبيه العتبة
حدد قواعد التنبيه باستخدام عتبات تستند إلى التعبيرات وقدّم الإشعارات إلى البريد الإلكتروني، وسلاك، وديسكورد، وتيليجرام، وwebhooks، ومزودي خدمة الرسائل القصيرة (SMS).
صفحات الحالة العامة
نشر صفحات حالة موجهة للعملاء تُبلغ عن وقت التشغيل والحوادث للخدمات المراقبة المختارة دون الكشف عن لوحات المعلومات الداخلية.
بروتوكولات مخصصة
أضف أنواع مراقبة جديدة بكتابة قوالب تطبيقات YAML، حتى يمكن مراقبة الأنظمة المتخصصة دون انتظار تكاملات الموردين.
مخزن سلاسل زمنية مضمّن
يأتي مع VictoriaMetrics لتخزين المقاييس الفعال طويل الأمد وPostgreSQL للتكوين، مما يلغي الحاجة إلى توصيل قواعد بيانات خارجية.
ما أهمية تشغيل Apache HertzBeat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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