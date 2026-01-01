Apache HertzBeat هي منصة ملاحظة بدون وكيل مدعومة من المجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. بدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.

تحافظ استضافة HertzBeat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الهدف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو تقييد من البائع. يخزن مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المرفق التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفيًا ذاتيًا تمامًا من اليوم الأول.