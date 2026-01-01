انشر Apache Druid بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلات في الوقت الفعلي مصممة لاستعلامات تحليلية سريعة على بيانات الأحداث المتدفقة والتاريخية على نطاق واسع.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Druid
Apache Druid هو قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP في أقل من ثانية على البيانات المعتمدة على الأحداث. تم تطويره في الأصل في Metamarkets وهو الآن مشروع Apache رفيع المستوى، يدعم Druid التحليلات الموجهة للمستخدمين، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.
استضافة Druid ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك محرك استعلام موجه بالأعمدة مُحسّنًا للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، والتجميعات عالية التزامن، بدون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على البائع. تتعامل وحدة تحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة المجموعة من علامة تبويب متصفح واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Druid
وحدة تحكم الويب المدمجة
واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاستعلامات SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، ومراقبة صحة المجموعات دون الحاجة إلى عميل منفصل.
استيعاب في الوقت الفعلي
بث الأحداث من Kafka أو Kinesis أو HTTP إلى مصادر بيانات قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ، مع ضمانات التسليم لمرة واحدة بالضبط.
مخزن عمودي للسلاسل الزمنية
التخزين الموجه بالأعمدة مع فهارس الصور النقطية والتقسيم الزمني يوفر عمليات تصفية وتجميع في أقل من ثانية على مليارات الصفوف.
معمارية لامدا
طبقة استعلام موحدة فوق مصادر بيانات التدفق والدفعات تتيح للوحات المعلومات دمج الأحداث في الوقت الفعلي مع السياق التاريخي بشفافية.
SQL واستعلامات أصلية
يمنح معيار ANSI SQL بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) استعلام أصلية قائمة على JSON المحللين والتطبيقات وصولاً مرنًا إلى نفس مصادر البيانات.
ما أهمية تشغيل Apache Druid على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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