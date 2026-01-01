Apache Druid هو قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP في أقل من ثانية على البيانات المعتمدة على الأحداث. تم تطويره في الأصل في Metamarkets وهو الآن مشروع Apache رفيع المستوى، يدعم Druid التحليلات الموجهة للمستخدمين، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.

استضافة Druid ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك محرك استعلام موجه بالأعمدة مُحسّنًا للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، والتجميعات عالية التزامن، بدون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على البائع. تتعامل وحدة تحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة المجموعة من علامة تبويب متصفح واحدة.