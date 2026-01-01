انشر Alerta بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة تنبيهات مفتوحة المصدر توحّد تنبيهات المراقبة من أي مصدر في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Alerta
Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات، تجمع التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و Sensu و CloudWatch وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرار وربط التنبيهات الواردة، تقضي Alerta على عواصف التنبيهات وتمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما يهم أكثر.
تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على VPS فريق عملياتك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة خارجية. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن نسخة واحدة من Alerta يمكنها خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.
الميزات الرئيسية لـ Alerta
استيعاب متعدد المصادر
تلقي التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و CloudWatch والمزيد عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة دون إعادة تكوين مكدس مراقبتك.
إزالة تكرار التنبيهات
يتم إلغاء تكرار التنبيهات المتكررة وربطها تلقائيًا بحيث يرى مهندسو المناوبة عنصرًا واحدًا قابلاً للتنفيذ بدلاً من مئات الإشعارات المتطابقة.
نوافذ الصيانة
حدد فترات التعتيم حسب الخدمة أو البيئة أو العلامة لكتم التنبيهات المتوقعة أثناء الصيانة المخطط لها دون تعطيل أجهزة المراقبة.
تعدد المستأجرين
خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء من مثيل واحد من Alerta باستخدام طرق عرض العملاء ومفاتيح API محددة النطاق.
مصادقة مرنة
المصادقة باستخدام Basic Auth و LDAP و GitHub و GitLab و Google و Keycloak و SAML2 أو Azure AD، لا يلزم وجود موفر هوية تابع لجهة خارجية.
ما أهمية تشغيل Alerta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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