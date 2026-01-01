Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات، تجمع التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و Sensu و CloudWatch وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرار وربط التنبيهات الواردة، تقضي Alerta على عواصف التنبيهات وتمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما يهم أكثر.

تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على VPS فريق عملياتك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة خارجية. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن نسخة واحدة من Alerta يمكنها خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.