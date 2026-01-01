خصم يصل إلى 70% على Alerta

انشر Alerta بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة إدارة تنبيهات مفتوحة المصدر توحّد تنبيهات المراقبة من أي مصدر في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Alerta بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Alerta

Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات، تجمع التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و Sensu و CloudWatch وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرار وربط التنبيهات الواردة، تقضي Alerta على عواصف التنبيهات وتمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما يهم أكثر.

تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على VPS فريق عملياتك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة خارجية. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن نسخة واحدة من Alerta يمكنها خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Alerta

استيعاب متعدد المصادر

تلقي التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و CloudWatch والمزيد عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة دون إعادة تكوين مكدس مراقبتك.

إزالة تكرار التنبيهات

يتم إلغاء تكرار التنبيهات المتكررة وربطها تلقائيًا بحيث يرى مهندسو المناوبة عنصرًا واحدًا قابلاً للتنفيذ بدلاً من مئات الإشعارات المتطابقة.

نوافذ الصيانة

حدد فترات التعتيم حسب الخدمة أو البيئة أو العلامة لكتم التنبيهات المتوقعة أثناء الصيانة المخطط لها دون تعطيل أجهزة المراقبة.

تعدد المستأجرين

خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء من مثيل واحد من Alerta باستخدام طرق عرض العملاء ومفاتيح API محددة النطاق.

مصادقة مرنة

المصادقة باستخدام Basic Auth و LDAP و GitHub و GitLab و Google و Keycloak و SAML2 أو Azure AD، لا يلزم وجود موفر هوية تابع لجهة خارجية.

ما أهمية تشغيل Alerta على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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