CryptPad هي حزمة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، تشفر CryptPad كل شيء في المتصفح قبل وصوله إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. تجعل بنية عدم المعرفة هذه مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، والمؤسسات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.

تمنحك استضافة CryptPad ذاتيًا على VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، ولا رسوم اشتراك، ولا اعتماد على سحابة خارجية.