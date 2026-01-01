انشر CryptPad بنقرة واحدة.
حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف، حيث لا يرى الخادم أبدًا محتوى مستنداتك.
اختر خطة VPS مقابل CryptPad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CryptPad
CryptPad هي حزمة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، تشفر CryptPad كل شيء في المتصفح قبل وصوله إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. تجعل بنية عدم المعرفة هذه مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، والمؤسسات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.
تمنحك استضافة CryptPad ذاتيًا على VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، ولا رسوم اشتراك، ولا اعتماد على سحابة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ CryptPad
تشفير المعرفة الصفرية
يتم تشفير جميع محتويات المستندات في المتصفح قبل الوصول إلى الخادم، لذلك لا يمكن للمضيف (بما في ذلك أنت) أبدًا قراءة المستندات المخزنة.
حزمة مكتبية كاملة
أنشئ وتعاون على مستندات نص منسق وجداول بيانات وعروض تقديمية وملفات تعليمات برمجية ولوحات كانبان ولوحات بيضاء ونماذج، كل ذلك في الوقت الفعلي.
تعاون الضيوف
شارك أي مستند عبر رابط، ويمكن للمتعاونين تحريره دون تسجيل حساب، مع الحفاظ على التشفير الشامل من طرف إلى طرف بشكل كامل.
محركات أقراص الفريق
نظّم المستندات في محركات أقراص الفريق المشتركة مع هياكل المجلدات وأذونات الوصول الدقيقة لأعضاء أو مجموعات مختلفة.
لا تخزين نص عادي على الخادم
حتى لو تم اختراق الخادم، تظل البيانات المخزنة نصًا مشفرًا لا يمكن قراءته بدون مفاتيح التشفير التي يمتلكها العملاء فقط.
ما أهمية تشغيل CryptPad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.