BeaverHabits هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع العادات، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل بحت على طقس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المراحل الرئيسية أو النقاط.

استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات روتينك الشخصي، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة خارجية. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت PWA لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST (API)، وعمليات الدمج مع Home Assistant وApple Shortcuts وStream Deck.