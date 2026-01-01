انشر BeaverHabits بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع عادات بسيط مستضاف ذاتيًا يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل المتتالية، بدون أهداف أو تعقيد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BeaverHabits
BeaverHabits هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع العادات، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل بحت على طقس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المراحل الرئيسية أو النقاط.
استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات روتينك الشخصي، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة خارجية. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت PWA لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST (API)، وعمليات الدمج مع Home Assistant وApple Shortcuts وStream Deck.
الميزات الرئيسية لـ BeaverHabits
شبكة تسجيل يومي
تُظهر شبكة التقويم لكل عادة الخطوط المتتالية والفجوات بلمحة سريعة، مما يجعل الاتساق اليومي سهل التتبع ومحفزًا للحفاظ عليه.
تصفية الوسوم
جمّع العادات وصَفِّها حسب الوسوم للحصول على طرق عرض مركزة: شاهد فقط الروتينات الصباحية، أو العادات الصحية، أو أي فئة مخصصة.
ملاحظات يومية
أضف ما يصل إلى 1024 حرفًا من الملاحظات لكل عادة يوميًا لتسجيل السياق أو الملاحظات أو أسباب التخطي.
وصول REST API
استعلم وحدّث بيانات العادات برمجياً، مما يتيح الأتمتة مع Apple Shortcuts و Home Assistant و Stream Deck عبر HabitDeck.
دعم iOS PWA
ثبّت BeaverHabits كتطبيق على الشاشة الرئيسية على iPhone و iPad لتجربة تسجيل دخول سلسة دون الحاجة إلى تنزيل من App Store.
ما أهمية تشغيل BeaverHabits على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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