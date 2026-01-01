انشر AFFiNE بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل متكاملة مفتوحة المصدر تجمع بين المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات مع مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AFFiNE
AFFiNE هي "KnowledgeOS" مفتوحة المصدر تزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون المرئي وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون التبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.
مبنية على بنية معمارية تركز على الخصوصية ومحلية أولاً، تحافظ AFFiNE على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها أنت. مساعدة الذكاء الاصطناعي مدمجة في جميع أنحاء النظام، وتساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.
الميزات الرئيسية لـ AFFiNE
مساحة عمل موحدة
يجمع المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات في منصة واحدة حتى تتمكن من التنقل بين الكتابة والرسم وتنظيم البيانات دون تبديل السياق بين التطبيقات المنفصلة.
لوحات بيضاء بلوحة لا نهائية
اللوحات البيضاء حرة الشكل المزودة بأدوات الرسم والتخطيط والملاحظات اللاصقة تمنح الفرق مساحة مرئية للعصف الذهني وأعمال التصميم بجانب المستندات المنظمة.
مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تم دمج الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع المحتوى للمساعدة في الكتابة، والتلخيص، وتوليد المحتوى، مما يقلل من العبء الناتج عن إنتاج مواد معرفية عالية الجودة.
قواعد بيانات مهيكلة
نظّم المعلومات في عروض قاعدة بيانات قابلة للتخصيص مع إمكانيات التصفية والاستعلام، مما يغني عن الحاجة إلى أدوات جداول بيانات منفصلة ضمن مساحة العمل نفسها.
تعاون في الوقت الفعلي
تتيح المزامنة الخالية من التعارض لأعضاء الفريق المتعددين تعديل المستندات واللوحات البيضاء بشكل متزامن، مع انعكاس التغييرات فورًا عبر جميع الأجهزة المتصلة.
ما أهمية تشغيل AFFiNE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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