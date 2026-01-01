AFFiNE هي "KnowledgeOS" مفتوحة المصدر تزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون المرئي وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون التبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.

مبنية على بنية معمارية تركز على الخصوصية ومحلية أولاً، تحافظ AFFiNE على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها أنت. مساعدة الذكاء الاصطناعي مدمجة في جميع أنحاء النظام، وتساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.