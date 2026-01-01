AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر تم بناؤها كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، وتجمع بين محرر مرن يعتمد على الكتل، وطرق عرض قواعد البيانات، ومساعدة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، وتوفر أداءً أصليًا عبر سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.

الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy تلغي رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتزيل وصول الجهات الخارجية إلى المستندات الحساسة، وتوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب مكدس AppFlowy السحابي الكامل — عميل الويب، واجهة برمجة التطبيقات الخلفية (API backend)، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزًا للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.