انشر AppFlowy بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تجمع بين الملاحظات والويكيات وقواعد البيانات وإدارة المشاريع كبديل لـ Notion.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AppFlowy
AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر تم بناؤها كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، وتجمع بين محرر مرن يعتمد على الكتل، وطرق عرض قواعد البيانات، ومساعدة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، وتوفر أداءً أصليًا عبر سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.
الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy تلغي رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتزيل وصول الجهات الخارجية إلى المستندات الحساسة، وتوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب مكدس AppFlowy السحابي الكامل — عميل الويب، واجهة برمجة التطبيقات الخلفية (API backend)، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزًا للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.
الميزات الرئيسية لـ AppFlowy
محرر مبني على الكتل
أنشئ مستندات غنية بالنصوص والصور والمحتوى المضمن والوسائط باستخدام محرر كتل بديهي يعمل بسلاسة عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب دون فجوات في الميزات بين المنصات.
طرق عرض قاعدة بيانات مرنة
اعرض وأدر البيانات نفسها كجدول، لوحة كانبان، تقويم، أو معرض، مما يمنح أعضاء الفريق المختلفين التخطيط الذي يناسب سير عملهم دون تكرار المعلومات.
مساعدة كتابية بالذكاء الاصطناعي
إنشاء المحتوى وتلخيصه وتحسينه مباشرةً داخل المستندات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة التي تتصل بمزود خارجي (مثل OpenAI أو Azure OpenAI) مُكوّنة عبر مفتاح API، تتم معالجة البيانات بواسطة هذا المزود.
التعاون في الوقت الفعلي
اعملوا بالتزامن مع زملائك في الفريق باستخدام مزامنة خالية من التعارض، حتى يتمكن عدة أشخاص من تحرير المستند نفسه دون الكتابة فوق تغييرات بعضهم البعض.
الملكية الكاملة للبيانات والمسؤولية
جميع المستندات وقواعد البيانات ومرفقات الملفات تُخزّن على بنيتك التحتية الخاصة دون تقييد من المورد، مما يضمن الامتثال للوائح البيانات والتحكم الكامل في الاحتفاظ بها.
ما أهمية تشغيل AppFlowy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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