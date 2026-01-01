انشر BentoPDF بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتأمين ملفات PDF دون الحاجة لرفع الملفات إلى أي مكان.
اختر خطة VPS مقابل BentoPDF
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BentoPDF
BentoPDF هو مجموعة أدوات PDF موجهة للخصوصية تعالج المستندات بالكامل في متصفح المستخدم — لا تغادر الملفات جهاز العميل أبدًا ولا تلامس خادمًا خارجيًا. إنه يحل محل العديد من خدمات PDF عبر الإنترنت بواجهة واحدة مستضافة ذاتيًا تغطي الدمج والتقسيم وإعادة ترتيب الصفحات والتدوير وتحويل الصور والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والضغط وحماية كلمة المرور والعلامات المائية والرؤوس والتذييلات وتحرير البيانات الوصفية.
للفرق والمؤسسات التي تتعامل مع المستندات الحساسة — العقود والبيانات المالية والأوراق القانونية — فإن استضافة BentoPDF ذاتيًا تلغي مخاطر الخصوصية الناتجة عن تحميل الملفات السرية إلى خدمات PDF التجارية التي قد تحتفظ بنسخ أو تسجل الاستخدام. نظرًا لأن جميع المعالجة تتم من جانب العميل، فإن VPS يقدم واجهة الويب فقط، مما يحافظ على الحد الأدنى من متطلبات موارد الخادم مع ضمان بقاء المستندات خاصة تمامًا.
الميزات الرئيسية لـ BentoPDF
معالجة جانب العميل
تتم جميع عمليات معالجة ملفات PDF داخل متصفح المستخدم — لا يتم تحميل المستندات أبدًا إلى الخادم، لذلك حتى الجهاز المضيف لا يرى محتويات الملف.
ادمج وقسّم وأعد الترتيب
اجمع ملفات PDF متعددة، وقسّمها إلى صفحات أو أقسام فردية، واسحب وأفلت الصفحات بالترتيب الدقيق الذي تحتاجه في ثوانٍ.
OCR متكامل
حوّل ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والمستندة إلى الصور إلى مستندات نصية قابلة للبحث والتحديد بالكامل دون إرسال الملفات إلى خدمة تعرف تابعة لجهة خارجية.
أمان المستندات
أضف حماية بكلمة مرور، وتشفيرًا، وعلامات مائية إلى ملفات PDF الحساسة قبل التوزيع، أو أزل القيود من ملفات PDF التي تملكها لاستعادة إمكانية التعديل.
تحويل الشكل
حوّل الصور إلى PDF، صدّر الصفحات كصور، وحوّل Markdown مع مخططات Mermaid إلى ملفات PDF منسقة، كل ذلك من نفس الواجهة.
ما أهمية تشغيل BentoPDF على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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