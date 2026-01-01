BentoPDF هو مجموعة أدوات PDF موجهة للخصوصية تعالج المستندات بالكامل في متصفح المستخدم — لا تغادر الملفات جهاز العميل أبدًا ولا تلامس خادمًا خارجيًا. إنه يحل محل العديد من خدمات PDF عبر الإنترنت بواجهة واحدة مستضافة ذاتيًا تغطي الدمج والتقسيم وإعادة ترتيب الصفحات والتدوير وتحويل الصور والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والضغط وحماية كلمة المرور والعلامات المائية والرؤوس والتذييلات وتحرير البيانات الوصفية.

للفرق والمؤسسات التي تتعامل مع المستندات الحساسة — العقود والبيانات المالية والأوراق القانونية — فإن استضافة BentoPDF ذاتيًا تلغي مخاطر الخصوصية الناتجة عن تحميل الملفات السرية إلى خدمات PDF التجارية التي قد تحتفظ بنسخ أو تسجل الاستخدام. نظرًا لأن جميع المعالجة تتم من جانب العميل، فإن VPS يقدم واجهة الويب فقط، مما يحافظ على الحد الأدنى من متطلبات موارد الخادم مع ضمان بقاء المستندات خاصة تمامًا.