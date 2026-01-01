انشر Damselfly بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة صور قائمة على الخادم مع التعرف على الوجوه على الجهاز، واكتشاف الكائنات، والبحث في البيانات الوصفية بالنص الكامل.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Damselfly
Damselfly هو تطبيق لإدارة الصور قائم على الخادم ومصمم للمكتبات الكبيرة جدًا. يقوم بفهرسة مجلد صور رئيسي، وينشئ صورًا مصغرة في الخلفية، ويتيح لك البحث عبر علامات الكلمات الرئيسية IPTC، وأسماء المجلدات، وبيانات EXIF الوصفية، والوجوه، والكائنات المكتشفة من خلال واجهة مستخدم Blazor WebAssembly سريعة. يعمل التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات محليًا ودون اتصال بالإنترنت، دون أي تبعية لـ SaaS.
تتيح لك استضافة Damselfly ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ ببيانات الصور الوصفية، ومتجهات الوجوه، وهيكل المكتبة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلًا من خدمة صور عامة. تتعامل المنصة مع أكثر من 500,000 كتالوج صور مع عمليات بحث في أقل من ثانية، وتدعم حسابات متعددة المستخدمين مع صلاحيات قائمة على الأدوار، وتتكامل مع عميل Damselfly Desktop لسير عمل التحرير المتزامن مع الكمبيوتر المحمول.
الميزات الرئيسية لـ Damselfly
التعرف على الوجه محليًا
يجري اكتشاف الوجوه والتعرف عليها بالكامل على الخادم دون أي اعتماد على API لجهة خارجية، ويقوم بتجميع الصور وفقًا للأشخاص المتعَرَّف عليهم لسير عمل التصفح حسب الشخص.
اكتشاف الكائنات
تتعرف على الكائنات والمشاهد وألوان الصور في مكتبتك، بحيث يعرض البحث عن "كلب" أو "شاطئ" صورًا مطابقة حتى بدون وضع علامات يدوية.
وسم الكلمات المفتاحية IPTC
تحديثات سريعة وغير تدميرية للكلمات المفتاحية لـ EXIF/IPTC عبر ExifTool: لا يتم إعادة ترميز صور JPEG عند تغيير الوسوم، مما يحافظ على الجودة الأصلية.
بحث في البيانات الوصفية كاملة النص
بحث في أقل من ثانية عبر مئات الآلاف من الصور حسب العلامة، المجلد، اسم الملف، الكاميرا، العدسة، النطاق الزمني، الاتجاه، والمزيد.
سلة التحديد
احفظ الصور من نتائج البحث في سلة دائمة، ثم نزّلها، أو صدّرها مع علامات مائية، أو زامنها مع سطح المكتب باستخدام عميل Damselfly.
ما أهمية تشغيل Damselfly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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