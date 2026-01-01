خصم يصل إلى 70% على Baikal

انشر Baikal بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم CalDAV وCardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقاويم والمهام وجهات الاتصال عبر كل جهاز.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
8.99  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Baikal بتثبيت بنقرة واحدة.

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الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Baikal

Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.

استضافة Baikal ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تحافظ على بيانات الجدولة الشخصية وبيانات الفريق داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك يتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Baikal

CalDAV و CardDAV

مزامنة التقويم وجهات الاتصال المتوافقة مع المعايير مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و DAVx5 وأي عميل CalDAV/CardDAV آخر.

حسابات متعددة المستخدمين

أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بتقاويمهم ومهامهم ودفاتر عناوينهم، وتتم إدارتها جميعًا من واجهة مستخدم ويب إدارية واحدة.

مجموعات مشتركة

شارك تقويمات محددة أو دفاتر عناوين مع مستخدمين آخرين على نفس المثيل لجدولة الفريق ومزامنة جهات الاتصال.

بصمة خفيفة

حاوية PHP واحدة تشغل sabre/dav على SQLite أو MySQL، صغيرة بما يكفي للتشغيل جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى مستضافة ذاتيًا على خادم VPS متواضع.

واجهة مستخدم الويب للمسؤول

إدارة المستخدمين، والتقويمات، ودفاتر العناوين، وإعدادات الخادم الأساسية من لوحة تحكم مدمجة قائمة على المتصفح بدلاً من تحرير ملفات التكوين.

ما أهمية تشغيل Baikal على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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