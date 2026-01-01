Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.

استضافة Baikal ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تحافظ على بيانات الجدولة الشخصية وبيانات الفريق داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك يتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.