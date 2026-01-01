انشر Baikal بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم CalDAV وCardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقاويم والمهام وجهات الاتصال عبر كل جهاز.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Baikal
Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.
استضافة Baikal ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تحافظ على بيانات الجدولة الشخصية وبيانات الفريق داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك يتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.
الميزات الرئيسية لـ Baikal
CalDAV و CardDAV
مزامنة التقويم وجهات الاتصال المتوافقة مع المعايير مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و DAVx5 وأي عميل CalDAV/CardDAV آخر.
حسابات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بتقاويمهم ومهامهم ودفاتر عناوينهم، وتتم إدارتها جميعًا من واجهة مستخدم ويب إدارية واحدة.
مجموعات مشتركة
شارك تقويمات محددة أو دفاتر عناوين مع مستخدمين آخرين على نفس المثيل لجدولة الفريق ومزامنة جهات الاتصال.
بصمة خفيفة
حاوية PHP واحدة تشغل sabre/dav على SQLite أو MySQL، صغيرة بما يكفي للتشغيل جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى مستضافة ذاتيًا على خادم VPS متواضع.
واجهة مستخدم الويب للمسؤول
إدارة المستخدمين، والتقويمات، ودفاتر العناوين، وإعدادات الخادم الأساسية من لوحة تحكم مدمجة قائمة على المتصفح بدلاً من تحرير ملفات التكوين.
ما أهمية تشغيل Baikal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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