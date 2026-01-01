Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Go و React، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — وضع العلامات و السمعة و أدوات الإشراف و نظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط واسترجاع المعرفة المنظمة.

استضافة Apache Answer ذاتيًا تحافظ على المعرفة الداخلية لمؤسستك على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من أطراف ثالثة. مع نمو مجتمعك، يمكنك التحكم في التكوين و عمليات التكامل و التوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة طريق ميزات مزود SaaS أو مستويات التسعير.