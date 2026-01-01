خصم يصل إلى 70% على Apache Answer

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منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لبناء قواعد المعرفة الجماعية ومراكز المساعدة ومنتديات المجتمع.

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تخزين NVMe بسعة 400GB
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KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Answer

Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Go و React، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — وضع العلامات و السمعة و أدوات الإشراف و نظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط واسترجاع المعرفة المنظمة.

استضافة Apache Answer ذاتيًا تحافظ على المعرفة الداخلية لمؤسستك على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من أطراف ثالثة. مع نمو مجتمعك، يمكنك التحكم في التكوين و عمليات التكامل و التوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة طريق ميزات مزود SaaS أو مستويات التسعير.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Answer

واجهة أسئلة وأجوبة مهيكلة

يُسهّل تصميم الأسئلة والأجوبة المصمم خصيصًا، مع دعم تحرير النصوص المنسقة وMarkdown، كتابة أسئلة واضحة وإجابات مفصلة مقارنةً ببرامج المنتديات العامة الغرض.

الوسم والبحث

نظم المحتوى باستخدام نظام تصنيف شامل وتصفية بحث متقدمة، بحيث يمكن لأعضاء الفريق العثور على الإجابات ذات الصلة دون الحاجة إلى التمرير عبر مناقشات غير ذات صلة.

السمعة والتّلعيب

نقاط السمعة، والشارات، وتصنيفات المستخدمين تشجع المشاركة النشطة وتبرز المساهمين الأكثر موثوقية، مما يحسن جودة المعرفة الإجمالية بمرور الوقت.

نظام المكونات الإضافية

توسيع الوظائف والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال بنية المكونات الإضافية المدمجة، مكيفًا المنصة مع سير عمل فريقك الحالي دون تطوير مخصص.

دعم متعدد اللغات

ادعم الفرق والمجتمعات الدولية بإمكانات مدمجة متعددة اللغات، مما يزيل الحواجز اللغوية من مشاركة المعرفة التعاونية.

ما أهمية تشغيل Apache Answer على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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