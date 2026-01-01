انشر Apache Answer بنقرة واحدة.
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لبناء قواعد المعرفة الجماعية ومراكز المساعدة ومنتديات المجتمع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Answer
Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Go و React، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على تبادل المعرفة من خلال واجهة أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — وضع العلامات و السمعة و أدوات الإشراف و نظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط واسترجاع المعرفة المنظمة.
استضافة Apache Answer ذاتيًا تحافظ على المعرفة الداخلية لمؤسستك على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف الترخيص لكل مستخدم والوصول إلى البيانات من أطراف ثالثة. مع نمو مجتمعك، يمكنك التحكم في التكوين و عمليات التكامل و التوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة طريق ميزات مزود SaaS أو مستويات التسعير.
الميزات الرئيسية لـ Apache Answer
واجهة أسئلة وأجوبة مهيكلة
يُسهّل تصميم الأسئلة والأجوبة المصمم خصيصًا، مع دعم تحرير النصوص المنسقة وMarkdown، كتابة أسئلة واضحة وإجابات مفصلة مقارنةً ببرامج المنتديات العامة الغرض.
الوسم والبحث
نظم المحتوى باستخدام نظام تصنيف شامل وتصفية بحث متقدمة، بحيث يمكن لأعضاء الفريق العثور على الإجابات ذات الصلة دون الحاجة إلى التمرير عبر مناقشات غير ذات صلة.
السمعة والتّلعيب
نقاط السمعة، والشارات، وتصنيفات المستخدمين تشجع المشاركة النشطة وتبرز المساهمين الأكثر موثوقية، مما يحسن جودة المعرفة الإجمالية بمرور الوقت.
نظام المكونات الإضافية
توسيع الوظائف والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال بنية المكونات الإضافية المدمجة، مكيفًا المنصة مع سير عمل فريقك الحالي دون تطوير مخصص.
دعم متعدد اللغات
ادعم الفرق والمجتمعات الدولية بإمكانات مدمجة متعددة اللغات، مما يزيل الحواجز اللغوية من مشاركة المعرفة التعاونية.
ما أهمية تشغيل Apache Answer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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