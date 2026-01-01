Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام وسم نصي واحد. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على بنية تحتية تتحكم فيها أنت — لا وصول لطرف ثالث، ولا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.

تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل جاهز مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. أدوات الإشراف، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وتصفية البريد العشوائي، وCAPTCHA، وشريط جانبي إداري كامل كلها متضمنة. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية لديك، وليس شروط خدمة أي منصة.