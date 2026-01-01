انشر Artalk بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا بواجهة خلفية بلغة Go وودجت JavaScript بحجم 40 كيلوبايت يمكن تضمينه في أي موقع ويب.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Artalk
Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام وسم نصي واحد. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على بنية تحتية تتحكم فيها أنت — لا وصول لطرف ثالث، ولا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.
تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل جاهز مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. أدوات الإشراف، وإشعارات البريد الإلكتروني، وتسجيل الدخول الاجتماعي، وتصفية البريد العشوائي، وCAPTCHA، وشريط جانبي إداري كامل كلها متضمنة. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية لديك، وليس شروط خدمة أي منصة.
الميزات الرئيسية لـ Artalk
ضمّن على أي موقع
مقتطف JavaScript واحد بحجم 40 كيلوبايت يربط أي موقع ويب أو مدونة ثابتة بمثيل Artalk الخاص بك. لا يتطلب أي اعتماد على إطار عمل أو خطوة بناء.
إدارة مواقع متعددة
يدير مثيل Artalk واحد التعليقات عبر مواقع متعددة مع حسابات إدارية منفصلة، وقوائم انتظار الإشراف، وإعدادات الإشعارات لكل موقع.
رسائل مزعجة (سبام) و CAPTCHA
تكاملات تصفية الرسائل غير المرغوب فيها المدمجة من Akismet وTencent وAliyun، بالإضافة إلى خيارات CAPTCHA للصور والانزلاق وreCAPTCHA وhCaptcha وTurnstile، تحمي أقسام التعليقات من الروبوتات.
تسجيل الدخول الاجتماعي
يصادق المعلقون عبر GitHub وGoogle وDiscord و20 مزود OAuth آخر، مما يقلل الاحتكاك مع ربط التعليقات بهويات حقيقية.
الشريط الجانبي للمسؤول
شريط جانبي مدمج يتيح لمسؤولي الموقع مراجعة التعليقات والموافقة عليها وتثبيتها وحذفها، وإدارة المستخدمين، وعرض إحصائيات الصفحة دون مغادرة واجهة التعليقات.
ما أهمية تشغيل Artalk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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