انشر Bichon بتثبيت بنقرة واحدة.
أرشيف بريد إلكتروني مستضاف ذاتيًا بلغة Rust مع IMAP و OAuth2 وميزة البحث بالنص الكامل للحفاظ على علب البريد على المدى الطويل.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Bichon
Bichon هو خادم أرشفة بريد إلكتروني مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust. يتصل بحسابات IMAP، ويقوم بتنزيل الرسائل بشكل تدريجي باستخدام مزامنة قائمة على UID، وينشئ فهرس بحث نصي كامل من Tantivy، ويقدم واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مع واجهة مستخدم ويب (WebUI) مدمجة للبحث وتصفح وتصدير البريد المؤرشف.
تُبقي استضافة Bichon ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل رسالة مؤرشفة ومرفق وبيانات اعتماد داخل بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تشفير بيانات اعتماد الحساب في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، ويتم تحديث رموز OAuth 2.0 تلقائيًا، ويتم تنزيل صناديق بريد متعددة بشكل متزامن — مما يجعل Bichon بديلاً سريعًا وخاصًا لخدمات أرشفة البريد الإلكتروني التجارية بدون رسوم لكل صندوق بريد.
الميزات الرئيسية لـ Bichon
البحث بالنص الكامل
الفهرسة المدعومة بـ Tantivy عبر نصوص الرسائل، ورؤوسها، ومرفقاتها تُرجع النتائج في غضون ميلي ثانية مع مرشحات متعددة الأوجه وتجميع سلاسل المحادثات.
مزامنة IMAP و OAuth2
يتصل بأي خادم IMAP باستخدام كلمة المرور (PLAIN/LOGIN) أو مصادقة OAuth 2.0 (XOAUTH2)، مع تحديث تلقائي للرمز المميز لحسابات Gmail و Microsoft.
أرشفة تزايدية
تنزّل المزامنة التزايدية المستندة إلى UID الرسائل الجديدة فقط في كل تمريرة، مما يحافظ على انخفاض استخدام النطاق الترددي ومساحة التخزين عبر صناديق بريد متعددة ومتزامنة.
بيانات اعتماد مشفرة
جميع بيانات اعتماد IMAP و OAuth مشفرة في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، وذلك باستخدام مفتاح مشتق من كلمة مرور التشفير المحددة عند النشر.
RBAC متعدد المستخدمين
يتيح لك التحكم بالوصول المستند إلى الأدوار منح أذونات لكل حساب لمستخدمين إضافيين للأرشيفات المشتركة، مع سجل تدقيق كامل لأحداث الوصول.
ما أهمية تشغيل Bichon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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