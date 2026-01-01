Bichon هو خادم أرشفة بريد إلكتروني مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust. يتصل بحسابات IMAP، ويقوم بتنزيل الرسائل بشكل تدريجي باستخدام مزامنة قائمة على UID، وينشئ فهرس بحث نصي كامل من Tantivy، ويقدم واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مع واجهة مستخدم ويب (WebUI) مدمجة للبحث وتصفح وتصدير البريد المؤرشف.

تُبقي استضافة Bichon ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل رسالة مؤرشفة ومرفق وبيانات اعتماد داخل بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تشفير بيانات اعتماد الحساب في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، ويتم تحديث رموز OAuth 2.0 تلقائيًا، ويتم تنزيل صناديق بريد متعددة بشكل متزامن — مما يجعل Bichon بديلاً سريعًا وخاصًا لخدمات أرشفة البريد الإلكتروني التجارية بدون رسوم لكل صندوق بريد.