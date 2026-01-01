انشر ArchivesSpace بنقرة واحدة.
نظام إدارة معلومات الأرشيف مفتوح المصدر لإدارة المخطوطات والسجلات والكائنات الرقمية.
اختر خطة VPS مقابل ArchivesSpace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArchivesSpace
ArchivesSpace هو نظام إدارة معلومات الأرشيفات الرائد مفتوح المصدر الذي بناه أمناء الأرشيف لأمناء الأرشيف. يجمع بين الاستحواذ، والترتيب، والوصف، والاكتشاف العام في تطبيق واحد يدعم دورة حياة الأرشيف الكاملة — من التبرع الأولي حتى الوصول عبر الإنترنت من قبل الباحثين.
استضافة ArchivesSpace ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على أدوات البحث وسجلات الاستحواذ وبيانات المستفيدين تحت سيطرة مؤسستك، بدون رسوم لكل سجل أو قيود على الموردين. الواجهة المجمعة للموظفين، وبوابة الوصول العام، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقطة نهاية OAI-PMH تمنح أرشيفك منصة وصف واكتشاف كاملة جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ ArchivesSpace
وصف أرشيفي
أنشئ وأدِر الموارد والمقتنيات والمواد الأرشيفية والمواد الرقمية وفقًا لمعايير DACS وISAD(G) وISAAR(CPF).
بوابة الوصول العام
يتصفح الباحثون أدوات البحث، ويبحثون في المجموعات، ويشاهدون الكائنات الرقمية من خلال واجهة اكتشاف عامة مدمجة.
تصدير EAD و MARCXML
تصدير سجلات الموارد بصيغة EAD 2002 أو EAD3 أو MARCXML أو MODS أو Dublin Core للتكامل مع طبقات الاكتشاف والفهارس الائتلافية.
حصد OAI-PMH
اعرض البيانات الوصفية عبر OAI-PMH حتى تتمكن المجمعات مثل DPLA أو Europeana من جمع المجموعات تلقائيًا.
REST API
تشغل واجهة برمجة تطبيقات JSON REST موثقة عمليات التكامل مع أنظمة الحفظ الرقمي، وخطوط أنابيب ETL، والواجهات الأمامية المخصصة.
ما أهمية تشغيل ArchivesSpace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.