ArchivesSpace هو نظام إدارة معلومات الأرشيفات الرائد مفتوح المصدر الذي بناه أمناء الأرشيف لأمناء الأرشيف. يجمع بين الاستحواذ، والترتيب، والوصف، والاكتشاف العام في تطبيق واحد يدعم دورة حياة الأرشيف الكاملة — من التبرع الأولي حتى الوصول عبر الإنترنت من قبل الباحثين.

استضافة ArchivesSpace ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على أدوات البحث وسجلات الاستحواذ وبيانات المستفيدين تحت سيطرة مؤسستك، بدون رسوم لكل سجل أو قيود على الموردين. الواجهة المجمعة للموظفين، وبوابة الوصول العام، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API)، ونقطة نهاية OAI-PMH تمنح أرشيفك منصة وصف واكتشاف كاملة جاهزة للاستخدام.