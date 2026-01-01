Apollo هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لتفسير الجينوم الذي يقوده المجتمع، وقد تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات النموذجية العامة (GMOD). مبني حول عارض يعمل بتقنية JBrowse، يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تعديل نماذج الجينات والنسخ والميزات على جينومات مرجعية مشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وجعله مرئيًا على الفور للمتعاونين.

تُبقي استضافة Apollo ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بيانات التفسير الاحتكارية داخل بنيتك التحتية بدلاً من وجودها على خوادم طرف ثالث. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تفسير واحدة موثوقة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة بيانات جينومية حساسة خارجيًا.