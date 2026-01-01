انشر Apollo بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر تعليقات الجينوم التعاوني في الوقت الفعلي المصمم لفرق البحث البيولوجي الموزعة.
اختر خطة VPS مقابل Apollo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apollo
Apollo هو المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لتفسير الجينوم الذي يقوده المجتمع، وقد تم تطويره بواسطة مشروع قاعدة بيانات الكائنات النموذجية العامة (GMOD). مبني حول عارض يعمل بتقنية JBrowse، يتيح للمنسقين عبر المؤسسات تعديل نماذج الجينات والنسخ والميزات على جينومات مرجعية مشتركة في وقت واحد — مع تتبع كل تغيير ونسبه وجعله مرئيًا على الفور للمتعاونين.
تُبقي استضافة Apollo ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بيانات التفسير الاحتكارية داخل بنيتك التحتية بدلاً من وجودها على خوادم طرف ثالث. تحصل مختبرات الأبحاث والاتحادات وفرق التكنولوجيا الحيوية على قاعدة بيانات تفسير واحدة موثوقة، وأذونات دقيقة لكل كائن حي، وسجل تنسيق يمتلكونه بالكامل — دون مشاركة بيانات جينومية حساسة خارجيًا.
الميزات الرئيسية لـ Apollo
التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي
يحرر العديد من المنسقين نفس الجينوم بالتزامن مع بث التغييرات فورًا عبر المزامنة القائمة على WebSocket.
عارض مدعوم بـ JBrowse
مبني على متصفح الجينوم JBrowse، مما يمنح المنسقين تصفحًا مألوفًا للمسارات والبحث وتصور التسلسل جاهزًا للاستخدام.
صلاحيات على مستوى الكائن
تتيح إمكانية الوصول الدقيقة المستندة إلى الأدوار للمسؤولين تعيين حقوق القراءة أو الكتابة أو الإدارة لكل كيان ولكل مجموعة مستخدمين.
سجل التعليقات التوضيحية
يتم تسجيل كل تعديل نصي وتعليق وتغيير ميزة مع المؤلف والطابع الزمني، مما يدعم التدقيق الكامل وآليات التراجع.
استيراد GFF3 وFASTA
حمّل الجينومات المرجعية والتعليقات التوضيحية الموجودة عبر تنسيقات المعلوماتية الحيوية القياسية دون الحاجة إلى تحويل احتكاري.
ما أهمية تشغيل Apollo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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