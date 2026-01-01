انشر Crafty Controller بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم قائمة على الويب لإنشاء، وتهيئة، وتشغيل خوادم Minecraft Java و Bedrock متعددة من لوحة تحكم واحدة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Crafty Controller
Crafty Controller هو واجهة مستخدم رسومية (GUI) مفتوحة المصدر للويب لإدارة خوادم Minecraft Java و Bedrock من لوحة تحكم واحدة. يستبدل التعامل مع جلسات SSH وعلامات تبويب الشاشة بوحدات تحكم مباشرة لكل خادم، ومدير ملفات مدمج، ومهام مجدولة، ونسخ احتياطية بنقرة واحدة — كل ذلك مدمج في واجهة ويب نظيفة مع وصول متعدد المستخدمين قائم على الأدوار.
استضافة Crafty ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على الملكية الكاملة لعوالمك، وتكوينات المكونات الإضافية، وبيانات اللاعبين على الأجهزة التي تتحكم فيها. يمكنك تشغيل خوادم جديدة من أنواع jar الشائعة، مثل vanilla و Paper و Spigot و Forge و Bedrock، دون مغادرة المتصفح، ومشاركة الإدارة المحددة النطاق مع الأصدقاء أو المشرفين باستخدام أذونات دقيقة.
الميزات الرئيسية لـ Crafty Controller
التحكم متعدد الخوادم
أطلق وراقب وشغّل خوادم Minecraft Java و Bedrock متعددة بالتوازي من لوحة تحكم واحدة.
وحدة تحكم قائمة على الويب
بث سجلات الخادم المباشرة وإرسال الأوامر من المتصفح، مع سجل قابل للبحث ومخرجات مرمزة بالألوان لكل خادم.
مهام مجدولة
أتمت النسخ الاحتياطية، وعمليات إعادة التشغيل، وتنفيذ الأوامر وفق جداول زمنية بنمط cron للحفاظ على صحة الخوادم دون تدخل يدوي.
الوصول المستند إلى الدور
حدد المستخدمين بأذونات محددة النطاق حتى يتمكن المشرفون وأعضاء المجتمع من المساعدة في تشغيل الخوادم دون الحاجة إلى امتيازات الجذر أو بيانات الاعتماد الحساسة.
مدير الملفات
تصفح، وعدّل، وحمّل، ونزّل ملفات الخادم — عوالم، وإضافات، وإعدادات — مباشرة في المتصفح بدون عملاء SSH أو SFTP.
ما أهمية تشغيل Crafty Controller على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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