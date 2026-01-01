Crafty Controller هو واجهة مستخدم رسومية (GUI) مفتوحة المصدر للويب لإدارة خوادم Minecraft Java و Bedrock من لوحة تحكم واحدة. يستبدل التعامل مع جلسات SSH وعلامات تبويب الشاشة بوحدات تحكم مباشرة لكل خادم، ومدير ملفات مدمج، ومهام مجدولة، ونسخ احتياطية بنقرة واحدة — كل ذلك مدمج في واجهة ويب نظيفة مع وصول متعدد المستخدمين قائم على الأدوار.

استضافة Crafty ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على الملكية الكاملة لعوالمك، وتكوينات المكونات الإضافية، وبيانات اللاعبين على الأجهزة التي تتحكم فيها. يمكنك تشغيل خوادم جديدة من أنواع jar الشائعة، مثل vanilla و Paper و Spigot و Forge و Bedrock، دون مغادرة المتصفح، ومشاركة الإدارة المحددة النطاق مع الأصدقاء أو المشرفين باستخدام أذونات دقيقة.