ClassQuiz هي منصة اختبارات مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للمعلمين والمدربين والمربين الذين يرغبون في بديل يحترم الخصوصية لخدمات الاختبارات التجارية في الفصول الدراسية. ينضم اللاعبون إلى لعبة عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) على أي جهاز، ويجيبون على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويرون لوحات الصدارة المباشرة بعد كل جولة.

تُبقي استضافة ClassQuiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتوى الاختبارات وإجابات الطلاب وبيانات الحساب تحت سيطرتك الكاملة، وتتجنب رسوم الترخيص لكل مقعد، وتعمل على شبكات المدارس دون الحاجة إلى تبعيات خارجية. تتضمن الحزمة API، وعاملًا خلفيًا، وPostgreSQL، وRedis، وMeilisearch لاكتشاف الاختبارات.