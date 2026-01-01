نشر ClassQuiz بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل Kahoot مفتوح المصدر لاختبارات صفية مباشرة متعددة اللاعبين مع احتساب النتائج في الوقت الفعلي.
اختر خطة VPS مقابل ClassQuiz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClassQuiz
ClassQuiz هي منصة اختبارات مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للمعلمين والمدربين والمربين الذين يرغبون في بديل يحترم الخصوصية لخدمات الاختبارات التجارية في الفصول الدراسية. ينضم اللاعبون إلى لعبة عن طريق إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) على أي جهاز، ويجيبون على الأسئلة في الوقت الفعلي، ويرون لوحات الصدارة المباشرة بعد كل جولة.
تُبقي استضافة ClassQuiz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محتوى الاختبارات وإجابات الطلاب وبيانات الحساب تحت سيطرتك الكاملة، وتتجنب رسوم الترخيص لكل مقعد، وتعمل على شبكات المدارس دون الحاجة إلى تبعيات خارجية. تتضمن الحزمة API، وعاملًا خلفيًا، وPostgreSQL، وRedis، وMeilisearch لاكتشاف الاختبارات.
الميزات الرئيسية لـ ClassQuiz
متعدد اللاعبين في الوقت الفعلي
شغّل جلسات مسابقة مباشرة ينضم فيها اللاعبون باستخدام رقم PIN ويجيبون على أسئلة متزامنة عبر اتصال WebSocket.
إعداد الاختبارات
أنشئ أسئلة الاختيار من متعدد، وABCD، والنطاق، والتصويت، وإدخال النص مع الصور، والحدود الزمنية، وتسجيل النقاط لكل إجابة.
بحث بالنص الكامل
اكتشف الاختبارات العامة فورًا من خلال فهرس Meilisearch مدمج يرتب النتائج حسب العنوان والعلامات والوصف.
خصوصية ذاتية الاستضافة
احتفظ بجميع بيانات الاختبار وأسماء اللاعبين والإجابات على بنيتك التحتية الخاصة، دون قياس عن بعد أو تحليلات من طرف ثالث.
تخزين الصور
أرفق الصور بالأسئلة باستخدام التخزين المحلي المدمج أو وصّل أي واجهة خلفية متوافقة مع S3 لوسائط غير محدودة.
ما أهمية تشغيل ClassQuiz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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