انشر ByteStash بنقرة واحدة.
مدير مقتطفات التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة، وبحث بالنص الكامل، وتسجيل دخول أحادي (SSO) اختياري للمطورين والفرق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ByteStash
ByteStash هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لتخزين مقتطفات التعليمات البرمجية وتنظيمها ومشاركتها في مكتبة واحدة قابلة للبحث. يدعم عشرات لغات البرمجة مع تمييز كامل لبناء الجملة، ويتيح لك التصفية حسب اللغة أو الكلمة المفتاحية، وتثبيت المفضلة للوصول السريع، ومشاركة المقتطفات علنًا دون الحاجة إلى حسابات من المستلمين.
على عكس أدوات مقتطفات التعليمات البرمجية المستندة إلى السحابة، يعمل ByteStash بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك مع قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن — لا توجد خدمات خارجية مطلوبة. يأتي مزودًا بواجهة REST API كاملة مع وثائق Swagger وتكامل OpenID Connect اختياري، مما يجعله مناسبًا على حد سواء للمطورين الفرديين والفرق التي تستخدم إدارة الهوية المركزية.
الميزات الرئيسية لـ ByteStash
تمييز بناء الجملة
يدعم عشرات لغات البرمجة بحيث يتم عرض كل مقتطف بتلوين بناء جملة دقيق ومقروء.
البحث بالنص الكامل
ابحث وصفِّ مكتبة مقتطفاتك بالكامل حسب اللغة والكلمة المفتاحية والوسم لتجد بالضبط ما تحتاجه في ثوانٍ.
مشاركة عامة
شارك مقتطفات فردية أو مجموعات عبر روابط عامة، لا يحتاج المستلمون إلى حساب لعرضها.
وصول REST API
واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع وثائق Swagger المضمنة تتيح لك دمج استرجاع المقتطفات في البرامج النصية أو المحررات أو مسارات CI.
تكامل SSO
وصّل أي مزود OpenID Connect لتمكين تسجيل الدخول الموحد للفرق التي تستخدم بالفعل إدارة الهوية المركزية.
ما أهمية تشغيل ByteStash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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