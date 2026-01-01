ByteStash هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لتخزين مقتطفات التعليمات البرمجية وتنظيمها ومشاركتها في مكتبة واحدة قابلة للبحث. يدعم عشرات لغات البرمجة مع تمييز كامل لبناء الجملة، ويتيح لك التصفية حسب اللغة أو الكلمة المفتاحية، وتثبيت المفضلة للوصول السريع، ومشاركة المقتطفات علنًا دون الحاجة إلى حسابات من المستلمين.

على عكس أدوات مقتطفات التعليمات البرمجية المستندة إلى السحابة، يعمل ByteStash بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك مع قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن — لا توجد خدمات خارجية مطلوبة. يأتي مزودًا بواجهة REST API كاملة مع وثائق Swagger وتكامل OpenID Connect اختياري، مما يجعله مناسبًا على حد سواء للمطورين الفرديين والفرق التي تستخدم إدارة الهوية المركزية.