1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة قابلة للتركيب (microservices) وواجهات أمامية مصغرة (microfrontends)، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تجمع المنصة إدارة المستخدمين، والأذونات، والبيانات السرية، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية معًا.

تُبقي الاستضافة الذاتية لـ 1Backend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المطالبات، وأوزان النماذج، والبيانات السرية، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تُشغل الخدمات المدمجة نماذج اللغة الكبيرة المحلية (LLMs) وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون قيود البائع لكل رمز مميز.