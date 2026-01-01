نشر 1Backend بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مستضافة ذاتيًا لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع خدمات مصغرة وواجهات أمامية مصغرة قابلة للتوسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 1Backend
1Backend هي منصة مفتوحة المصدر لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي كخدمات مصغرة قابلة للتركيب (microservices) وواجهات أمامية مصغرة (microfrontends)، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. تجمع المنصة إدارة المستخدمين، والأذونات، والبيانات السرية، والتكوين، والتوجيه، وتخزين الملفات، وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الفرق من التركيز على منطق التطبيق بدلاً من تجميع البنية التحتية معًا.
تُبقي الاستضافة الذاتية لـ 1Backend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) المطالبات، وأوزان النماذج، والبيانات السرية، وبيانات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. تُشغل الخدمات المدمجة نماذج اللغة الكبيرة المحلية (LLMs) وحاويات الانتشار المستقر عند الطلب، مما يمنحك واجهة خلفية جاهزة للإنتاج لمنتجات الذكاء الاصطناعي دون قيود البائع لكل رمز مميز.
الميزات الرئيسية لـ 1Backend
وقت تشغيل الخدمات المصغرة للذكاء الاصطناعي
أطلق ونسّق حاويات الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك نماذج LLMs المحلية ونماذج الصور — مباشرةً من الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى منسّق خارجي.
الهوية المدمجة
تأتي حسابات المستخدمين والأدوار والأذونات والمؤسسات ومفاتيح API جاهزة بحيث ترث كل خدمة جديدة المصادقة تلقائيًا.
الأسرار والتكوين
التخزين السري المشفر وخدمات التهيئة الخاصة بكل تطبيق تبقي مفاتيح API والإعدادات بعيدًا عن التعليمات البرمجية ونظام التحكم بالإصدارات.
استضافة Microfrontend
اخدم واجهات أمامية متعددة عبر طبقة توجيه واحدة، مما يسمح للفرق المستقلة بنشر وحدات واجهة المستخدم دون إعادة بناء التطبيق بأكمله.
بيانات Bootstrap
حدّد المسارات والتصاريح والإعدادات والأسرار في ملفات YAML لنشر البنية التحتية كتعليمات برمجية بشكل قابل للتكرار عبر البيئات.
ما أهمية تشغيل 1Backend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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