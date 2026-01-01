خصم يصل إلى 70% على Alexandrie

انشر Alexandrie بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown موسّع، وبحث بالنص الكامل، وأذونات دقيقة لكل مستند.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Alexandrie

Alexandrie هي منصة قاعدة معرفية ووثائقية ذاتية الاستضافة، مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، ومركز قيادة للبحث النصي الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات بخمسة مستويات لكل مستند الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة أخرى مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.

تحافظ استضافة Alexandrie ذاتيًا على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. تتولى تخزين الكائنات المتوافق مع S3 المدمج معالجة تحميلات الملفات دون الحاجة إلى خدمة خارجية، وتتيح لك ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة دون الحاجة إلى تصدير قواعد البيانات يدويًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Alexandrie

محرر ماركداون ممتد

اكتب باستخدام تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، وتضمينات غنية باستخدام محرر CodeMirror 6 المصمم للتوثيق المنظم.

صلاحيات خماسية المستويات

عيّن مستويات وصول دقيقة لكل مستند، من خاص تمامًا إلى قابل للقراءة علنًا، بحيث يخدم نفس التثبيت الملاحظات الشخصية وويكيات الفريق والمستندات العامة بالتزامن.

البحث عن الأوامر بالنص الكامل

مركز قيادة يعمل بلوحة المفاتيح يبحث في جميع مستنداتك على الفور، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح دون تصفح يدوي للمجلدات.

تخزين الملفات المدمج

يتولى مخزن الكائنات المتكامل المتوافق مع S3 رفع الملفات ومرفقات الوسائط دون الحاجة إلى خدمة تخزين خارجية أو حساب CDN.

تسجيل الدخول عبر SSO وOIDC

صادق باستخدام Google أو GitHub أو Microsoft أو Discord عبر OIDC، مما يلغي الحاجة إلى إدارة حسابات مستخدمين منفصلة لكل عضو في الفريق.

ما أهمية تشغيل Alexandrie على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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