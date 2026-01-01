انشر Alexandrie بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown موسّع، وبحث بالنص الكامل، وأذونات دقيقة لكل مستند.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Alexandrie
Alexandrie هي منصة قاعدة معرفية ووثائقية ذاتية الاستضافة، مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، ومركز قيادة للبحث النصي الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات بخمسة مستويات لكل مستند الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة أخرى مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.
تحافظ استضافة Alexandrie ذاتيًا على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. تتولى تخزين الكائنات المتوافق مع S3 المدمج معالجة تحميلات الملفات دون الحاجة إلى خدمة خارجية، وتتيح لك ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة دون الحاجة إلى تصدير قواعد البيانات يدويًا.
الميزات الرئيسية لـ Alexandrie
محرر ماركداون ممتد
اكتب باستخدام تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، وتضمينات غنية باستخدام محرر CodeMirror 6 المصمم للتوثيق المنظم.
صلاحيات خماسية المستويات
عيّن مستويات وصول دقيقة لكل مستند، من خاص تمامًا إلى قابل للقراءة علنًا، بحيث يخدم نفس التثبيت الملاحظات الشخصية وويكيات الفريق والمستندات العامة بالتزامن.
البحث عن الأوامر بالنص الكامل
مركز قيادة يعمل بلوحة المفاتيح يبحث في جميع مستنداتك على الفور، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح دون تصفح يدوي للمجلدات.
تخزين الملفات المدمج
يتولى مخزن الكائنات المتكامل المتوافق مع S3 رفع الملفات ومرفقات الوسائط دون الحاجة إلى خدمة تخزين خارجية أو حساب CDN.
تسجيل الدخول عبر SSO وOIDC
صادق باستخدام Google أو GitHub أو Microsoft أو Discord عبر OIDC، مما يلغي الحاجة إلى إدارة حسابات مستخدمين منفصلة لكل عضو في الفريق.
ما أهمية تشغيل Alexandrie على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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