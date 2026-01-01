Alexandrie هي منصة قاعدة معرفية ووثائقية ذاتية الاستضافة، مبنية باستخدام Go و Nuxt 4. توفر محرر Markdown غنيًا مع تعبيرات KaTeX الرياضية، وحاويات التنبيه الملونة، ومركز قيادة للبحث النصي الكامل عبر جميع مستنداتك. يتيح لك نظام أذونات بخمسة مستويات لكل مستند الاحتفاظ ببعض الملاحظات خاصة، ومشاركة أخرى مع فريقك، ونشر صفحات مختارة علنًا — كل ذلك من تثبيت واحد.

تحافظ استضافة Alexandrie ذاتيًا على مستنداتك وملاحظاتك وملفاتك المحملة على بنية تحتية تتحكم فيها. تتولى تخزين الكائنات المتوافق مع S3 المدمج معالجة تحميلات الملفات دون الحاجة إلى خدمة خارجية، وتتيح لك ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة بنقرة واحدة حماية قاعدة المعرفة الكاملة دون الحاجة إلى تصدير قواعد البيانات يدويًا.