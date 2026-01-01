انشر Adminer بنقرة واحدة.
أداة خفيفة الوزن وكاملة الميزات لإدارة قواعد البيانات تدعم MySQL و PostgreSQL و SQLite و8 أنظمة أخرى.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Adminer
Adminer هي أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات: MySQL وMariaDB وPostgreSQL وSQLite وMS SQL وOracle وMongoDB وغيرها، من خلال واجهة ويب موحدة واحدة. تم إنشاؤها في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا تتطلب تثبيتًا معقدًا وتكون جاهزة للاستخدام فور النشر.
على الرغم من حجمها الصغير، تغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قواعد البيانات: تصفح السجلات وتعديلها، وتشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وإدارة المستخدمين والأذونات، واستيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمها النظيف يجعلها مفيدة بنفس القدر لتصحيح الأخطاء السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Adminer
أكثر من 11 أنظمة قواعد بيانات
أدِر MySQL وPostgreSQL وSQLite وMS SQL وOracle وMongoDB والمزيد من واجهة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى الاحتفاظ بأدوات منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
نشر فوري
معبأ كملف PHP واحد بدون أي تبعيات تتجاوز خادم الويب، يمكن الوصول إلى Adminer فور الإطلاق بدون أي عبء تكوين إضافي.
محرر استعلامات SQL
نفّذ استعلامات SQL مخصصة مع تمييز بناء الجملة ونتائج منظمة، مما يسهّل فحص البيانات، وتصحيح أخطاء الاستعلامات، أو إجراء عمليات ترحيل لمرة واحدة.
الاستيراد والتصدير
استورد وصدّر البيانات بتنسيقات SQL و CSV لإجراء نسخ احتياطية وعمليات ترحيل ومشاركة البيانات مع أدوات خارجية أو أعضاء الفريق.
إدارة المستخدمين والأذونات
أنشئ وعدّل واحذف مستخدمي قاعدة البيانات وصلاحياتهم مباشرةً من واجهة الويب، مما يلغي الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر أثناء تغييرات التحكم في الوصول الروتينية.
ما أهمية تشغيل Adminer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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