Adminer هي أداة إدارة قواعد بيانات PHP بملف واحد توفر إمكانيات إدارة شاملة عبر أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات: MySQL وMariaDB وPostgreSQL وSQLite وMS SQL وOracle وMongoDB وغيرها، من خلال واجهة ويب موحدة واحدة. تم إنشاؤها في الأصل كبديل أخف لـ phpMyAdmin، ولا تتطلب تثبيتًا معقدًا وتكون جاهزة للاستخدام فور النشر.

على الرغم من حجمها الصغير، تغطي Adminer النطاق الكامل لعمليات قواعد البيانات: تصفح السجلات وتعديلها، وتشغيل استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وإدارة المستخدمين والأذونات، واستيراد وتصدير البيانات، وعرض علاقات المخطط. تصميمها النظيف يجعلها مفيدة بنفس القدر لتصحيح الأخطاء السريع أثناء التطوير والإدارة الروتينية في بيئات الإنتاج.