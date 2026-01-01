انشر Blinko بنقرة واحدة.
منصة لتدوين الملاحظات مفتوحة المصدر مدعومة بالـAI تجمع بين التدوين المصغر وإدارة المهام والبحث الذكي.
اختر خطة VPS مقابل Blinko
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Blinko
Blinko هو منصة مستضافة ذاتيًا تجمع بين التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيق واحد. واجهته ذات نمط التدوين المصغر مُحسّنة لتدوين الأفكار فورًا، بينما يدعم Markdown بالكامل، ووضع العلامات، وتكامل الذكاء الاصطناعي الاختياري مع OpenAI أو Ollama، مما يحافظ على تنظيم تلك الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.
على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا قيود على التخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.
الميزات الرئيسية لـ Blinko
التقاط سلس
يتيح لك المدخل بنمط التدوين المصغر تسجيل الأفكار في ثوانٍ دون الحاجة إلى التنقل بين هياكل المجلدات أو اختيار القوالب أولاً.
البحث المدعوم بـ AI
وصّل OpenAI أو نموذج Ollama محليًا للاستعلام عن ملاحظاتك بلغة بسيطة، مما يبرز الإدخالات ذات الصلة حتى عندما لا تتذكر الكلمات المفتاحية الدقيقة.
ماركداون ودعم المهام
تنسيق الملاحظات باستخدام Markdown الكامل وتضمين قوائم مراجعة المهام بحيث تتعامل الأداة نفسها مع الالتقاطات السريعة وتتبع المشاريع المنظم.
ملاحظات عامة أو خاصة
اختر إمكانية رؤية كل ملاحظة، مما يتيح لك الحفاظ على قاعدة معرفية خاصة بك مع النشر الانتقائي للمحتوى كمدونة مصغرة دون الحاجة إلى منصة منفصلة.
قابلية نقل البيانات
النسخ الاحتياطية التلقائية ووظيفة الاستيراد/التصدير تضمن بقاء ملاحظاتك متاحة وقابلة للترحيل بغض النظر عن تغييرات المنصة.
ما أهمية تشغيل Blinko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.