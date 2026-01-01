Blinko هو منصة مستضافة ذاتيًا تجمع بين التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيق واحد. واجهته ذات نمط التدوين المصغر مُحسّنة لتدوين الأفكار فورًا، بينما يدعم Markdown بالكامل، ووضع العلامات، وتكامل الذكاء الاصطناعي الاختياري مع OpenAI أو Ollama، مما يحافظ على تنظيم تلك الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.

على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا قيود على التخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.