Bookshelf هو الخلف الذي يدعمه المجتمع لـ Readarr، مبني على نفس إطار عمل arr الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل الكتب وتنظيمها من خلال عملاء التنزيل الحاليين لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.

تُبقي الاستضافة الذاتية لـ Bookshelf على VPS الخدمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث يتم التقاط الإصدارات لحظة ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين لديك وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات عبر تحديثات الحاويات.