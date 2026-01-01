انشر Bookshelf بتثبيت بنقرة واحدة.
إحياء مجتمعي نشط لـ Readarr لأتمتة إدارة مكتبة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.
اختر خطة VPS مقابل Bookshelf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bookshelf
Bookshelf هو الخلف الذي يدعمه المجتمع لـ Readarr، مبني على نفس إطار عمل arr الذي يشغل Sonarr و Radarr. يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع الإصدارات الجديدة، ويقوم تلقائيًا بتنزيل الكتب وتنظيمها من خلال عملاء التنزيل الحاليين لديك — بما في ذلك qBittorrent و Transmission و SABnzbd و NZBGet — قبل أرشفتها في مكتبة Calibre أو Calibre-Web الخاصة بك ببيانات وصفية نظيفة.
تُبقي الاستضافة الذاتية لـ Bookshelf على VPS الخدمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث يتم التقاط الإصدارات لحظة ظهورها، دون الاعتماد على اتصال جهاز منزلي بالإنترنت. تحافظ وحدات التخزين الدائمة على قوائم المؤلفين لديك وملفات تعريف الجودة وسجل التنزيلات عبر تحديثات الحاويات.
الميزات الرئيسية لـ Bookshelf
تتبع المؤلف المؤتمت
راقب جميع مؤلفات المؤلفين وسلاسلهم ليتم وضع كل إصدار جديد في قائمة الانتظار للتنزيل تلقائيًا دون الحاجة إلى البحث اليدوي.
دعم الكتب الإلكترونية متعددة التنسيقات
يتعامل مع تنسيقات EPUB و MOBI و AZW3 و PDF والكتب الصوتية، بما في ذلك M4B، مما يمنحك أداة واحدة لمكتبتك الرقمية بأكملها.
تنزيل تكامل العميل
يتصل بـ qBittorrent و Transmission و Deluge و SABnzbd و NZBGet بحيث تصل الكتب إلى مكتبتك عبر أي عميل تستخدمه بالفعل.
مزامنة مكتبة Calibre
يتكامل مباشرة مع Calibre و Calibre-Web لاستيراد المقتنيات الجديدة مع بيانات وصفية متسقة وتسمية المجلدات تلقائيًا.
إدارة جودة الملفات الشخصية
حدد التنسيقات المفضلة والخيارات البديلة لكل ملف تعريف، مما يضمن تلبية التنزيلات لمعايير جودتك دون تدخل يدوي.
ما أهمية تشغيل Bookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.