Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وREST APIs وقاعدة بياناتها المدمجة، محولةً مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.

استضافة Budibase ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا تستطيع أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة سحابيًا تلبيتها. المكدس الكامل — خدمة التطبيقات، والعامل، وCouchDB، وRedis، وMinIO — يعمل في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.