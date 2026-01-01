انشر Budibase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات الأعمال الداخلية ولوحات التحكم الإدارية وسير العمل المؤتمتة دون الحاجة إلى ترميز مكثف.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Budibase
Budibase هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات وسير عمل مؤتمتة من خلال أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات. تتصل بـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB وREST APIs وقاعدة بياناتها المدمجة، محولةً مصادر البيانات إلى تطبيقات وظيفية في ساعات بدلاً من أسابيع.
استضافة Budibase ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على البيانات الحيوية للأعمال ومنطق التطبيق ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات سيادة البيانات والامتثال التي لا تستطيع أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة المستضافة سحابيًا تلبيتها. المكدس الكامل — خدمة التطبيقات، والعامل، وCouchDB، وRedis، وMinIO — يعمل في نشر واحد بدون تبعيات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Budibase
منشئ التطبيقات البصري
مكونات السحب والإفلات: جداول ونماذج ورسوم بيانية وأزرار، على لوحة لإنشاء تطبيقات أعمال وظيفية دون كتابة كود الواجهة الأمامية.
اتصالات بيانات متعددة المصادر
اتصل بـ PostgreSQL، و MySQL، و MongoDB، و REST APIs، وقاعدة بيانات CouchDB المدمجة حتى تتمكن التطبيقات من القراءة والكتابة من مصادر بياناتك الحالية.
أتمتة سير العمل
عرّف العمليات المؤتمتة باستخدام المشغلات والشروط والإجراءات لاستبدال الخطوات اليدوية في سير عمل الموافقات والإشعارات وعمليات البيانات.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
عيّن أدوارًا للمستخدمين على مستوى التطبيق بحيث يرى كل عضو في الفريق فقط البيانات والإجراءات المناسبة لمسؤولياته.
منطق JavaScript مخصص
انتقل إلى جافاسكريبت عندما لا تكون الروابط المرئية كافية، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في تحويلات البيانات والسلوك الشرطي.
ما أهمية تشغيل Budibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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