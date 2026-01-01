Activepieces هي منصة أتمتة مجانية ومفتوحة المصدر تتيح لك ربط تطبيقاتك وأتمتة المهام المتكررة من خلال منشئ مرئي يعمل بالسحب والإفلات — لا يتطلب أي تعليمات برمجية. مع أكثر من 200 عملية تكامل تغطي أدوات الإنتاجية ومنصات الاتصال وقواعد البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، فإنها تعمل كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Zapier و Make.

ما يميز Activepieces هو تصميمه الأصلي الذي يركز على الذكاء الاصطناعي أولاً: يمكنك بناء وكلاء أذكياء يستخدمون LLMs للاستدلال والتصرف، والاتصال بأدوات متوافقة مع MCP، وتشغيل خطوات JavaScript أو Python مخصصة عندما لا يكون No-code كافيًا. نظرًا لأن كل شيء يعمل على بنيتك التحتية الخاصة، فإن مفاتيح API الخاصة بك وبيانات العملاء ومنطق الأعمال لا تغادر خوادمك أبدًا — ولا توجد رسوم استخدام لكل مهمة بغض النظر عن عدد عمليات الأتمتة التي تقوم بتشغيلها.