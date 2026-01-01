انشر BroadcastChannel بتثبيت بنقرة واحدة.
حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة متوافقة مع SEO، بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل، ومع خلاصات RSS تلقائية.
اختر خطة VPS مقابل BroadcastChannel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BroadcastChannel
BroadcastChannel هي منصة مفتوحة المصدر مدعومة بـ Astro تحوّل قنوات Telegram العامة إلى مدونات مصغرة كاملة الميزات. بدلاً من الحفاظ على نظام إدارة محتوى (CMS) تقليدي، تكتب منشورات في Telegram ويقوم BroadcastChannel بإنشاء موقع ويب سريع ومحسّن لمحركات البحث (SEO) يمكن لجمهورك تصفحه. تصبح كل رسالة صفحة ذات بيانات وصفية مناسبة، وخريطة موقع، وموجزي RSS مزدوجين بتنسيقات XML و JSON لقارئات الموجزات ومجمّعات المحتوى.
تمنحك الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك نطاقًا مخصصًا وتحكمًا كاملاً في المحتوى المنشور، دون الاعتماد على Vercel أو Cloudflare Pages أو أي منصة استضافة أخرى تابعة لجهة خارجية. يرسل الموقع الناتج صفرًا من JavaScript إلى المتصفح — سريع على أي اتصال وصديق للغاية لبرامج زحف محركات البحث.
الميزات الرئيسية لـ BroadcastChannel
تليجرام كـ CMS
اكتب منشورات في تيليجرام كالمعتاد، BroadcastChannel تجلبها وتنشرها إلى موقعك تلقائيًا دون أي خطوات إضافية.
زيرو كلاينت جافاسكريبت
يتم عرض الصفحات بالكامل من الخادم دون إرسال أي JavaScript إلى المتصفح، مما ينتج عنه أوقات تحميل سريعة ودرجات SEO قوية.
خلاصات RSS مدمجة
تحصل كل مدونة تلقائيًا على خلاصات RSS بصيغتي XML و JSON حتى يتمكن القراء من الاشتراك من خلال أي مجمع خلاصات أو تطبيق قارئ.
SEO وخرائط المواقع
خرائط المواقع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وعناوين URL النظيفة، والعلامات الوصفية المناسبة تجعل محتواك قابلاً للاكتشاف عبر محركات البحث من اليوم الأول.
تكامل الروابط الاجتماعية
ربط ملفات تعريف Telegram وTwitter وGitHub وMastodon وBluesky وDiscord من قائمة التنقل بالموقع دون كتابة أي تعليمات برمجية مخصصة.
ما أهمية تشغيل BroadcastChannel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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