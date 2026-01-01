انشر Otter Wiki بتثبيت بنقرة واحدة.
ويكي بسيط مستضاف ذاتيًا مع سجل صفحات مدعوم بـ Git، وتحرير Markdown، والتحكم في وصول المستخدمين في حاوية واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام An Otter Wiki
Otter Wiki هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، ويدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.
تحافظ الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك على جميع محتوى الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. يعني تصميم الحاوية الواحدة أنه لا يوجد ما يجب توفيره بخلاف وحدة تخزين مسماة والحاوية نفسها.
الميزات الرئيسية لـ An Otter Wiki
سجل مدعوم بـ Git
كل تعديل صفحة يصبح تلقائيًا تثبيت Git، مما يمنحك سجل مراجعات كاملاً يمكنك تصفحه ومقارنته والتراجع عنه عبر واجهة الويب.
تحرير Markdown
اكتب وعدّل الصفحات في Markdown باستخدام محرر معاينة مباشرة، بدون أي تنسيق احتكاري أو تقييد للنص المنسق من أي نوع.
التحكم بالوصول
تُكوَّن أذونات القراءة والكتابة والمرفقات بشكل مستقل للزوار المجهولين والمستخدمين المسجلين والمستخدمين الموافق عليهم من قبل المسؤول.
مرفقات الملف
رفع وتضمين الصور والملفات مباشرةً في صفحات الويكي، المخزنة جنبًا إلى جنب مع محتوى الصفحة في وحدة تخزين البيانات الدائمة.
إدارة المستخدمين
تتيح ميزة التسجيل المدمجة، مع تأكيد البريد الإلكتروني الاختياري وسير عمل موافقة المسؤول، تحكمًا كاملاً في تحديد من يمكنه المساهمة.
ما أهمية تشغيل An Otter Wiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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