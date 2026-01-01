خصم يصل إلى 70% على An Otter Wiki

انشر Otter Wiki بتثبيت بنقرة واحدة.

ويكي بسيط مستضاف ذاتيًا مع سجل صفحات مدعوم بـ Git، وتحرير Markdown، والتحكم في وصول المستخدمين في حاوية واحدة.

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اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام An Otter Wiki

Otter Wiki هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، ويدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.

تحافظ الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك على جميع محتوى الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. يعني تصميم الحاوية الواحدة أنه لا يوجد ما يجب توفيره بخلاف وحدة تخزين مسماة والحاوية نفسها.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ An Otter Wiki

سجل مدعوم بـ Git

كل تعديل صفحة يصبح تلقائيًا تثبيت Git، مما يمنحك سجل مراجعات كاملاً يمكنك تصفحه ومقارنته والتراجع عنه عبر واجهة الويب.

تحرير Markdown

اكتب وعدّل الصفحات في Markdown باستخدام محرر معاينة مباشرة، بدون أي تنسيق احتكاري أو تقييد للنص المنسق من أي نوع.

التحكم بالوصول

تُكوَّن أذونات القراءة والكتابة والمرفقات بشكل مستقل للزوار المجهولين والمستخدمين المسجلين والمستخدمين الموافق عليهم من قبل المسؤول.

مرفقات الملف

رفع وتضمين الصور والملفات مباشرةً في صفحات الويكي، المخزنة جنبًا إلى جنب مع محتوى الصفحة في وحدة تخزين البيانات الدائمة.

إدارة المستخدمين

تتيح ميزة التسجيل المدمجة، مع تأكيد البريد الإلكتروني الاختياري وسير عمل موافقة المسؤول، تحكمًا كاملاً في تحديد من يمكنه المساهمة.

ما أهمية تشغيل An Otter Wiki على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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