Otter Wiki هو ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يخزن جميع الصفحات في مستودع Git وبيانات المستخدم في SQLite — لا يتطلب خدمة قاعدة بيانات منفصلة. مكتوب بلغة بايثون بواجهة Bootstrap نظيفة، ويدعم تحرير Markdown، والمرفقات، وسجل مراجعة كامل للصفحات مدعومًا بتعهدات Git.

تحافظ الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك على جميع محتوى الويكي تحت سيطرتك، مع قواعد وصول دقيقة يمكنها تقييد القراءة والتحرير على المستخدمين المسجلين أو الموافق عليهم من قبل المسؤولين فقط. يعني تصميم الحاوية الواحدة أنه لا يوجد ما يجب توفيره بخلاف وحدة تخزين مسماة والحاوية نفسها.