خصم يصل إلى 70% على Apache JSPWiki

انشر Apache JSPWiki بنقرة واحدة.

محرك ويكي متكامل مبني على Java مع ميزات مدمجة لإدارة الإصدارات، والمرفقات، والإضافات، والتحكم بالوصول المدعوم بتقنية JAAS.

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خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
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انشر Apache JSPWiki بنقرة واحدة.

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تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
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مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache JSPWiki

Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع أباتشي رفيع المستوى. تُخزّن الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدارات كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من الإضافات المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية (الإنترانت) حيث يهم الاستقرار وطول العمر أكثر من مطاردة الاتجاهات.

تمنحك الاستضافة الذاتية لـ JSPWiki على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخصًا من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. يعيش كل شيء، من صفحات الويكي إلى المرفقات، على وحدة تخزين دائمة واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطية والترحيل أمرًا مباشرًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache JSPWiki

سجل إصدارات الصفحة

يتم التقاط كل تعديل بواسطة VersioningFileProvider حتى تتمكن من مقارنة المراجعات والتراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها في أي وقت.

المرفقات وميديا

حمّل الصور والمستندات والملفات الأخرى مباشرة إلى الصفحات باستخدام مزود مرفقات مدمج يخزن كل شيء على وحدة تخزين VPS الخاصة بك.

التحكم في الوصول JAAS

يتم فرض أذونات الصفحات والمجموعات الدقيقة من خلال خدمة Java للمصادقة والتفويض، مع واجهات خلفية قابلة للتوصيل لـ LDAP أو النطاقات المخصصة.

مكتبة الإضافات والقوالب

توسيع الصفحات باستخدام المكونات الإضافية المجمعة لجداول المحتويات والبحث وRSS والمحتوى الديناميكي، أو إعادة تصميم الويكي باستخدام قوالب الصفحات المستندة إلى JSP.

صيغة ترميز Apache

اكتب المحتوى باستخدام ترميز JSPWiki خفيف الوزن مع وحدات الماكرو، وروابط الويكي الداخلية، والمعاينة المباشرة أثناء التحرير.

ما أهمية تشغيل Apache JSPWiki على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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