Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع أباتشي رفيع المستوى. تُخزّن الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدارات كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من الإضافات المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية (الإنترانت) حيث يهم الاستقرار وطول العمر أكثر من مطاردة الاتجاهات.

تمنحك الاستضافة الذاتية لـ JSPWiki على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخصًا من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. يعيش كل شيء، من صفحات الويكي إلى المرفقات، على وحدة تخزين دائمة واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطية والترحيل أمرًا مباشرًا.