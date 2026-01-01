انشر Apache JSPWiki بنقرة واحدة.
محرك ويكي متكامل مبني على Java مع ميزات مدمجة لإدارة الإصدارات، والمرفقات، والإضافات، والتحكم بالوصول المدعوم بتقنية JAAS.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache JSPWiki
Apache JSPWiki هو محرك ويكي غني بالميزات، يعتمد على Java، ويتم صيانته كمشروع أباتشي رفيع المستوى. تُخزّن الصفحات كملفات نصية عادية مع سجل إصدارات كامل، بينما تجعله المرفقات وقوالب الصفحات ومكتبة كبيرة من الإضافات المجمعة مناسبًا لمراكز التوثيق وقواعد المعرفة ومواقع التعاون الداخلية (الإنترانت) حيث يهم الاستقرار وطول العمر أكثر من مطاردة الاتجاهات.
تمنحك الاستضافة الذاتية لـ JSPWiki على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويكي مرخصًا من Apache يعمل بالكامل على حاوية Tomcat الخاصة بك، بدون تبعيات SaaS، وبدون تسعير لكل مقعد، ومصادقة قائمة على JAAS يمكنك دمجها مع مكدس الهوية الخاص بك. يعيش كل شيء، من صفحات الويكي إلى المرفقات، على وحدة تخزين دائمة واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطية والترحيل أمرًا مباشرًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache JSPWiki
سجل إصدارات الصفحة
يتم التقاط كل تعديل بواسطة VersioningFileProvider حتى تتمكن من مقارنة المراجعات والتراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها في أي وقت.
المرفقات وميديا
حمّل الصور والمستندات والملفات الأخرى مباشرة إلى الصفحات باستخدام مزود مرفقات مدمج يخزن كل شيء على وحدة تخزين VPS الخاصة بك.
التحكم في الوصول JAAS
يتم فرض أذونات الصفحات والمجموعات الدقيقة من خلال خدمة Java للمصادقة والتفويض، مع واجهات خلفية قابلة للتوصيل لـ LDAP أو النطاقات المخصصة.
مكتبة الإضافات والقوالب
توسيع الصفحات باستخدام المكونات الإضافية المجمعة لجداول المحتويات والبحث وRSS والمحتوى الديناميكي، أو إعادة تصميم الويكي باستخدام قوالب الصفحات المستندة إلى JSP.
صيغة ترميز Apache
اكتب المحتوى باستخدام ترميز JSPWiki خفيف الوزن مع وحدات الماكرو، وروابط الويكي الداخلية، والمعاينة المباشرة أثناء التحرير.
ما أهمية تشغيل Apache JSPWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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