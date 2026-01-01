Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini وAzure OpenAI وBaidu ERNIE وAlibaba Qwen و20+ مزودًا آخر لنماذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. تتجاوز واجهة الدردشة البسيطة من خلال إضافة مستويات اشتراك، وحصص رموز مميزة لكل مستخدم، وإصدار مفاتيح API، وفوترة الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم به إلى نماذج LLM لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأساسيين.

استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، ومقدار ما يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاكه، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية لديك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.