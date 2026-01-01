نشر Coai بنقرة واحدة
منصة تجميع للذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة توحّد OpenAI وClaude وGemini وأكثر من 20 مزودًا، مع إدارة متعددة المستخدمين وحصص الاستخدام.
اختر خطة VPS مقابل Coai
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Coai
Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini وAzure OpenAI وBaidu ERNIE وAlibaba Qwen و20+ مزودًا آخر لنماذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. تتجاوز واجهة الدردشة البسيطة من خلال إضافة مستويات اشتراك، وحصص رموز مميزة لكل مستخدم، وإصدار مفاتيح API، وفوترة الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم به إلى نماذج LLM لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأساسيين.
استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، ومقدار ما يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاكه، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية لديك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ Coai
تجميع متعدد المزودين
وصّل OpenAI وClaude وGemini وAzure وBaidu ERNIE وAlibaba Qwen وأكثر من 20 مزودًا عبر منصة واحدة، واسمح للمستخدمين بالتبديل فيما بينهم من واجهة واحدة.
مستويات اشتراك المستخدم
عرّف خطط الاشتراك المجانية والمدفوعة مع حصص رموز لكل مستوى، للتحكم في مقدار ما يمكن لكل مجموعة مستخدمين استهلاكه عبر جميع المزودين المكوّنين.
إصدار مفتاح API
أصدر مفاتيح API لمستخدميك حتى يتمكنوا من الوصول إلى النماذج المكوّنة برمجيًا، دون الكشف أبدًا عن بيانات اعتماد مزودك الأساسي.
تتبع الاستخدام والفوترة
راقب استهلاك الرموز المميزة لكل مستخدم والتكاليف التقديرية في الوقت الفعلي، مع حدود قابلة للتكوين لمنع تجاوزات الميزانية غير المتوقعة.
سوق النماذج
يكتشف المستخدمون ويختارون من جميع المزودين المكوّنين عبر منتقي نماذج مدمج، مع دعم لاستدعاء الوظائف وتوليد الصور عند توفرها.
ما أهمية تشغيل Coai على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.