انشر CommaFeed بتثبيت بنقرة واحدة.
قارئ RSS شخصي مستضاف ذاتيًا مستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوال وتصميم نظيف بثلاثة أجزاء.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام CommaFeed
CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن، مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية: تصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، ووضع علامة فورية على الخلاصات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل بذاته، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذا فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.
استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من تسليمها لقارئ خلاصات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بمثالك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الخلاصات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الخلاصات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.
الميزات الرئيسية لـ CommaFeed
واجهة مستخدم قارئ جوجل
تخطيط ثلاثي الأجزاء يضم قائمة الخلاصات وقائمة الإدخالات وعرض القراءة، بالإضافة إلى اختصارات لوحة مفاتيح كاملة (j/k/v/m) للتنقل السريع التي يدركها مستخدمو RSS المخضرمون على الفور.
استيراد/تصدير OPML
انقل اشتراكاتك عبر OPML القياسي، لتحتفظ بملكيتك لعادات القراءة، ويمكنك تبديل القراء في أي وقت.
تطبيقات الجوال الأصلية
تتصل تطبيقات أندرويد و iOS المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا عبر الـ API للقراءة أثناء التنقل دون تعريض البيانات لطرف ثالث.
قاعدة بيانات H2 مضمنة
قاعدة بيانات H2 أحادية الملف لا تحتاج إلى خادم قاعدة بيانات منفصل: انسخ بياناتك احتياطيًا عن طريق نسخ مجلد واحد، واستعدها بوضعها مرة أخرى.
تحديث موجز الخلفية
يُحدّث المجدول المدمج آلاف الخلاصات في الخلفية بفواصل زمنية تكيفية، ولا يتطلب Celery أو عمال خارجيين.
ما أهمية تشغيل CommaFeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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