CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن، مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية: تصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، ووضع علامة فورية على الخلاصات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل بذاته، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذا فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.

استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من تسليمها لقارئ خلاصات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بمثالك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الخلاصات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الخلاصات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.