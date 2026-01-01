خصم يصل إلى 70% على Anki Sync Server Enhanced

انشر Anki Sync Server Enhanced بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم مزامنة Anki مستضاف ذاتيًا مع حسابات متعددة المستخدمين، ونسخ احتياطية تلقائية، ولوحة تحكم ويب مدمجة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Anki Sync Server Enhanced بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Anki Sync Server Enhanced

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced هي صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على VPS الخاص بك، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر أجهزة سطح المكتب، وAnkiDroid، وAnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.

الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل المراجعة، وملف الوسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة يتم شحنها في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Anki Sync Server Enhanced

مزامنة متعددة المستخدمين

استضف ما يصل إلى 99 متعلمًا مستقلاً على خادم VPS واحد، لكل منهم بيانات اعتماده الخاصة ومساحة تخزين مجموعات معزولة خاصة به.

النسخ الاحتياطي التلقائي

أرشيفات يومية للمجموعة بأكملها مع استبقاء قابل للتكوين وتحميل اختياري إلى S3 أو MinIO أو Garage لنسخ خارج الموقع.

لوحة قيادة مدمجة

تُظهر واجهة الويب حالة الخادم وحجم بيانات كل مستخدم وأوقات المزامنة الأخيرة وسجل النسخ الاحتياطي والسجلات المباشرة في لمحة.

مقاييس Prometheus

يعرض عمليات المزامنة، ومعدلات نجاح المصادقة، وحجم البيانات، ووقت التشغيل للوحات معلومات Grafana وخطوط أنابيب التنبيه.

أمان معزز

تكامل Fail2ban وتحديد معدل الطلبات ودعم كلمات المرور المجزأة يحمي نقطة نهايتك من هجمات القوة الغاشمة.

ما أهمية تشغيل Anki Sync Server Enhanced على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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