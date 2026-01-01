انشر Anki Sync Server Enhanced بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مزامنة Anki مستضاف ذاتيًا مع حسابات متعددة المستخدمين، ونسخ احتياطية تلقائية، ولوحة تحكم ويب مدمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced هي صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على VPS الخاص بك، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر أجهزة سطح المكتب، وAnkiDroid، وAnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.
الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل المراجعة، وملف الوسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة يتم شحنها في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Anki Sync Server Enhanced
مزامنة متعددة المستخدمين
استضف ما يصل إلى 99 متعلمًا مستقلاً على خادم VPS واحد، لكل منهم بيانات اعتماده الخاصة ومساحة تخزين مجموعات معزولة خاصة به.
النسخ الاحتياطي التلقائي
أرشيفات يومية للمجموعة بأكملها مع استبقاء قابل للتكوين وتحميل اختياري إلى S3 أو MinIO أو Garage لنسخ خارج الموقع.
لوحة قيادة مدمجة
تُظهر واجهة الويب حالة الخادم وحجم بيانات كل مستخدم وأوقات المزامنة الأخيرة وسجل النسخ الاحتياطي والسجلات المباشرة في لمحة.
مقاييس Prometheus
يعرض عمليات المزامنة، ومعدلات نجاح المصادقة، وحجم البيانات، ووقت التشغيل للوحات معلومات Grafana وخطوط أنابيب التنبيه.
أمان معزز
تكامل Fail2ban وتحديد معدل الطلبات ودعم كلمات المرور المجزأة يحمي نقطة نهايتك من هجمات القوة الغاشمة.
ما أهمية تشغيل Anki Sync Server Enhanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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