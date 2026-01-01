Anki Sync Server Enhanced هي صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على VPS الخاص بك، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر أجهزة سطح المكتب، وAnkiDroid، وAnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.

الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل المراجعة، وملف الوسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة يتم شحنها في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.