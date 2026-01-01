انشر Bytebase بنقرة واحدة.
منصة DevOps لقواعد البيانات مفتوحة المصدر لمراجعة تغييرات المخطط والموافقة عليها ونشرها بأمان عبر البيئات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bytebase
Bytebase هي منصة DevOps لقواعد البيانات مفتوحة المصدر التي تضفي انضباط هندسة البرمجيات على إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو موافقات غير رسمية من مسؤول قاعدة البيانات (DBA)، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، ومسارات نشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية نشر كود التطبيق.
يدعم أكثر من 20 نظامًا لقواعد البيانات — PostgreSQL، MySQL، MariaDB، MongoDB، Redis، ClickHouse، Snowflake، والمزيد — من واجهة ويب واحدة. تحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، دون أن تتمكن أي خدمة طرف ثالث من الوصول إلى مخططاتك أو بياناتك.
الميزات الرئيسية لـ Bytebase
سير عمليات تغيير قاعدة البيانات
وجّه كل عملية ترحيل للمخطط عبر خطوات مراجعة واعتماد قابلة للتكوين قبل أن تصل إلى أي بيئة قاعدة بيانات.
مراجعة SQL المدمجة
تكتشف أكثر من 200 قاعدة الأنماط الخاطئة والفهارس المفقودة والعمليات المدمرة تلقائيًا قبل الموافقة على أي تغيير.
تكامل GitOps
اربط Bytebase بمستودع Git الخاص بك بحيث تتبع ترحيلات قاعدة البيانات نفس عملية طلب السحب مثل رمز التطبيق.
عمليات طرح متعددة البيئات
عرّف خطوط أنابيب منظمة عبر مراحل التطوير والتجهيز والإنتاج مع بوابات موافقة مطلوبة في كل مرحلة.
تدقيق وامتثال
تُسجّل كل عملية ترحيل وموافقة في سجل مقاوم للتلاعب مع طوابع زمنية وإسناد للمستخدم، لدعم SOC 2 وأطر العمل المماثلة.
ما أهمية تشغيل Bytebase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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