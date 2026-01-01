Bytebase هي منصة DevOps لقواعد البيانات مفتوحة المصدر التي تضفي انضباط هندسة البرمجيات على إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو موافقات غير رسمية من مسؤول قاعدة البيانات (DBA)، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، ومسارات نشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية نشر كود التطبيق.

يدعم أكثر من 20 نظامًا لقواعد البيانات — PostgreSQL، MySQL، MariaDB، MongoDB، Redis، ClickHouse، Snowflake، والمزيد — من واجهة ويب واحدة. تحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، دون أن تتمكن أي خدمة طرف ثالث من الوصول إلى مخططاتك أو بياناتك.