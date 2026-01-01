انشر Checkrr بتثبيت بنقرة واحدة.
افحص مكتبات Plex و Jellyfin بحثًا عن الوسائط التالفة واستبدل الملفات التالفة تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr و Lidarr.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkrr
Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبات مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بتشغيل فحوصات ffprobe والرقم السحري ونوع الوسائط عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى السليم المعروف وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.
عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمكدس arr الذي تديره بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. الاستضافة الذاتية لـ Checkrr تبقي مخزون الوسائط لديك تحت سيطرتك الخاصة دون قيود API من أطراف ثالثة وبدون تكلفة مستمرة.
الميزات الرئيسية لـ Checkrr
فحوصات سلامة ffprobe
يكشف عن الملفات المقطوعة، والمصنفة بشكل خاطئ، وغير القابلة للتشغيل التي تتجاهلها Plex و Jellyfin بصمت أثناء التشغيل.
Sonarr Radarr Lidarr
يزيل الملفات التالفة ويبدأ تنزيلًا جديدًا عبر arr stack الحالي لديك دون أي تدخل يدوي.
عمليات إعادة فحص سريعة مستندة إلى التجزئة
يخزن تجزئات الملفات في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات المسح المتكررة المحتوى الذي تم التحقق منه وتُنهي العمل على مكتبات متعددة التيرابايت في دقائق.
دعم المصفوفات متعددة المثيلات
يتصل بعدة مثيلات من Sonarr و Radarr في آن واحد، مع تعيينات مسار لكل مثيل لمكتبات 4K والأنمي والمكتبات القياسية.
إشعارات مدمجة
يرسل النتائج إلى Discord و Telegram و Gotify و ntfy و Pushover و webhooks و SMTP و Healthchecks للمسح المجدول غير المراقب.
ما أهمية تشغيل Checkrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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