خصم يصل إلى 70% على Checkrr

انشر Checkrr بتثبيت بنقرة واحدة.

افحص مكتبات Plex و Jellyfin بحثًا عن الوسائط التالفة واستبدل الملفات التالفة تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr و Lidarr.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Checkrr بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
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19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
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تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkrr

Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبات مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بتشغيل فحوصات ffprobe والرقم السحري ونوع الوسائط عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى السليم المعروف وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.

عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمكدس arr الذي تديره بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. الاستضافة الذاتية لـ Checkrr تبقي مخزون الوسائط لديك تحت سيطرتك الخاصة دون قيود API من أطراف ثالثة وبدون تكلفة مستمرة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Checkrr

فحوصات سلامة ffprobe

يكشف عن الملفات المقطوعة، والمصنفة بشكل خاطئ، وغير القابلة للتشغيل التي تتجاهلها Plex و Jellyfin بصمت أثناء التشغيل.

Sonarr Radarr Lidarr

يزيل الملفات التالفة ويبدأ تنزيلًا جديدًا عبر arr stack الحالي لديك دون أي تدخل يدوي.

عمليات إعادة فحص سريعة مستندة إلى التجزئة

يخزن تجزئات الملفات في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات المسح المتكررة المحتوى الذي تم التحقق منه وتُنهي العمل على مكتبات متعددة التيرابايت في دقائق.

دعم المصفوفات متعددة المثيلات

يتصل بعدة مثيلات من Sonarr و Radarr في آن واحد، مع تعيينات مسار لكل مثيل لمكتبات 4K والأنمي والمكتبات القياسية.

إشعارات مدمجة

يرسل النتائج إلى Discord و Telegram و Gotify و ntfy و Pushover و webhooks و SMTP و Healthchecks للمسح المجدول غير المراقب.

ما أهمية تشغيل Checkrr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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