Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبات مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بتشغيل فحوصات ffprobe والرقم السحري ونوع الوسائط عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى السليم المعروف وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.

عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمكدس arr الذي تديره بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. الاستضافة الذاتية لـ Checkrr تبقي مخزون الوسائط لديك تحت سيطرتك الخاصة دون قيود API من أطراف ثالثة وبدون تكلفة مستمرة.