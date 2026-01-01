خصم يصل إلى 70% على Dagu

مُجدوِل سير عمل حديث قائم على DAG بواجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون ومسارات المهام.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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اختر خطة VPS مقابل Dagu

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Dagu

Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) تُدار عبر واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية، وإعادة المحاولة، والمنطق الشرطي المدمج.

تمنحك استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. يحافظ التخزين المستند إلى الملفات على بساطة الأمور بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي، وعرض السجلات، وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Dagu

محرر سير عمل DAG

حدد تبعيات المهام كرسوم بيانية لا دورية موجهة في YAML مع التنفيذ المتوازي، والتفرع الشرطي، ومنطق إعادة المحاولة.

أنواع الخطوات المدمجة

نفّذ أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، وأوامر SSH، وعمليات S3 كأنواع خطوات أصلية.

مراقبة في الوقت الفعلي

راقب تقدم تنفيذ سير العمل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم الويب، مع حالة على مستوى الخطوة والسجلات ومعلومات التوقيت.

جدولة Cron

جدولة سير العمل باستخدام تعبيرات cron وإدارة جميع المهام المجدولة من لوحة تحكم واحدة.

تكامل وكيل AI

نفّذ وكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مثل Claude Code و Codex و Copilot كخطوات سير عمل مع دعم مدمج لإطار العمل.

ما أهمية تشغيل Dagu على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
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شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

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Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

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