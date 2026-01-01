مُجدوِل سير عمل حديث قائم على DAG بواجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون ومسارات المهام.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Dagu
Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) تُدار عبر واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية، وإعادة المحاولة، والمنطق الشرطي المدمج.
تمنحك استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. يحافظ التخزين المستند إلى الملفات على بساطة الأمور بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي، وعرض السجلات، وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.
الميزات الرئيسية لـ Dagu
محرر سير عمل DAG
حدد تبعيات المهام كرسوم بيانية لا دورية موجهة في YAML مع التنفيذ المتوازي، والتفرع الشرطي، ومنطق إعادة المحاولة.
أنواع الخطوات المدمجة
نفّذ أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، وأوامر SSH، وعمليات S3 كأنواع خطوات أصلية.
مراقبة في الوقت الفعلي
راقب تقدم تنفيذ سير العمل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم الويب، مع حالة على مستوى الخطوة والسجلات ومعلومات التوقيت.
جدولة Cron
جدولة سير العمل باستخدام تعبيرات cron وإدارة جميع المهام المجدولة من لوحة تحكم واحدة.
تكامل وكيل AI
نفّذ وكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مثل Claude Code و Codex و Copilot كخطوات سير عمل مع دعم مدمج لإطار العمل.
ما أهمية تشغيل Dagu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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