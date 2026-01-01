انشر CloudBeaver بنقرة واحدة.
أداة إدارة قواعد بيانات قائمة على الويب بناها فريق DBeaver، تدعم PostgreSQL وMySQL وMongoDB وعشرات أخرى.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CloudBeaver
CloudBeaver هو تطبيق لإدارة قواعد البيانات قائم على الويب تم تطويره بواسطة الفريق الذي يقف وراء عميل سطح المكتب الشهير DBeaver. إنه يوفر إدارة قواعد بيانات احترافية لأي متصفح، مما يمكّن الفرق من الاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة وتصورها وإدارتها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج سطح المكتب على كل جهاز.
استضافة CloudBeaver ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام ضمن شبكتك الخاصة. تتجنب بذلك تعريض قواعد البيانات الفردية للإنترنت العام، بينما تمنح فريقك وصولاً مركزيًا ومتحكمًا فيه بالأدوار إلى قواعد البيانات التي يحتاجونها — من أي جهاز، ومن أي موقع.
الميزات الرئيسية لـ CloudBeaver
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL وMySQL وSQLite وMongoDB وOracle وSQL Server وغيرها الكثير من واجهة موحدة واحدة.
منشئ الاستعلامات البصري
أنشئ استعلامات معقدة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يقلل الأخطاء ويخفض الحاجز أمام المستخدمين الأقل خبرة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
أدِر أذونات المستخدمين على مستوى الاتصال حتى يرى أعضاء الفريق فقط قواعد البيانات المصرح لهم بالوصول إليها.
محرر SQL متقدم
محرر كامل الميزات مع تمييز بناء الجملة و الإكمال التلقائي و سجل الاستعلامات لعمل قواعد البيانات اليومي بإنتاجية.
تصور البيانات
اعرض نتائج الاستعلام كرسوم بيانية ومخططات مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة ذكاء أعمال (BI) منفصلة.
ما أهمية تشغيل CloudBeaver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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