CloudBeaver هو تطبيق لإدارة قواعد البيانات قائم على الويب تم تطويره بواسطة الفريق الذي يقف وراء عميل سطح المكتب الشهير DBeaver. إنه يوفر إدارة قواعد بيانات احترافية لأي متصفح، مما يمكّن الفرق من الاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة وتصورها وإدارتها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج سطح المكتب على كل جهاز.

استضافة CloudBeaver ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام ضمن شبكتك الخاصة. تتجنب بذلك تعريض قواعد البيانات الفردية للإنترنت العام، بينما تمنح فريقك وصولاً مركزيًا ومتحكمًا فيه بالأدوار إلى قواعد البيانات التي يحتاجونها — من أي جهاز، ومن أي موقع.