انشر Bigcapital بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا متعددة العملات، وتقارير ذكية، ودفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bigcapital
Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة مفتوحة المصدر مصممة كبديل ذاتي الاستضافة لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل بالقيد المزدوج مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، والقيود اليدوية، والتقارير الذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وتقادم حسابات القبض والدفع، وملخصات الضرائب — وكل ذلك يتم إنشاؤه من دفتر الأستاذ الأساسي.
تتيح لك استضافة Bigcapital ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ بفواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل بقواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والتغذيات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.
الميزات الرئيسية لـ Bigcapital
دفتر الأستاذ ذو القيد المزدوج
دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دليل الحسابات، وقيود يومية يدوية، وسجل معاملات سهل التدقيق يتوافق مباشرة مع سير عمل المحاسبة القياسية.
متعدد العملات
دعم أصلي للعملات المتعددة مع مصادر أسعار صرف قابلة للتهيئة للفواتير وسندات الدفع والتقارير عبر العملاء والموردين الدوليين.
الفواتير والحسابات
فواتير العملاء مع تتبع المدفوعات، وفواتير الموردين مع جدولة المدفوعات، والمعاملات المتكررة، وإنشاء ملفات PDF من خلال تكامل Gotenberg المضمن.
تقارير ذكية
الأرباح والخسائر و الميزانية العمومية و التدفقات النقدية و تقادم حسابات القبض والدفع و ملخصات ضريبة المبيعات و تقارير مالية قابلة للتخصيص يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ في الوقت الفعلي.
متعدد المستأجرين بالتصميم
تحصل كل شركة على قاعدة بياناتها المعزولة، بحيث يمكن لمثيل واحد إدارة أعمال متعددة مع فصل صارم للبيانات.
ما أهمية تشغيل Bigcapital على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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