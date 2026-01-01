خصم يصل إلى 70% على Bigcapital

انشر Bigcapital بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا متعددة العملات، وتقارير ذكية، ودفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
8.99  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Bigcapital بتثبيت بنقرة واحدة.

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24.99  US$
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
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42.99  US$
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
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نطاق تردّدي 16TB
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73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
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تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bigcapital

Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة مفتوحة المصدر مصممة كبديل ذاتي الاستضافة لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل بالقيد المزدوج مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، والقيود اليدوية، والتقارير الذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وتقادم حسابات القبض والدفع، وملخصات الضرائب — وكل ذلك يتم إنشاؤه من دفتر الأستاذ الأساسي.

تتيح لك استضافة Bigcapital ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ بفواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل بقواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والتغذيات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bigcapital

دفتر الأستاذ ذو القيد المزدوج

دفتر أستاذ عام كامل مزدوج القيد مع دليل الحسابات، وقيود يومية يدوية، وسجل معاملات سهل التدقيق يتوافق مباشرة مع سير عمل المحاسبة القياسية.

متعدد العملات

دعم أصلي للعملات المتعددة مع مصادر أسعار صرف قابلة للتهيئة للفواتير وسندات الدفع والتقارير عبر العملاء والموردين الدوليين.

الفواتير والحسابات

فواتير العملاء مع تتبع المدفوعات، وفواتير الموردين مع جدولة المدفوعات، والمعاملات المتكررة، وإنشاء ملفات PDF من خلال تكامل Gotenberg المضمن.

تقارير ذكية

الأرباح والخسائر و الميزانية العمومية و التدفقات النقدية و تقادم حسابات القبض والدفع و ملخصات ضريبة المبيعات و تقارير مالية قابلة للتخصيص يتم إنشاؤها من دفتر الأستاذ في الوقت الفعلي.

متعدد المستأجرين بالتصميم

تحصل كل شركة على قاعدة بياناتها المعزولة، بحيث يمكن لمثيل واحد إدارة أعمال متعددة مع فصل صارم للبيانات.

ما أهمية تشغيل Bigcapital على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

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أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

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