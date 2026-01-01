Bigcapital هي منصة محاسبة مالية حديثة مفتوحة المصدر مصممة كبديل ذاتي الاستضافة لـ QuickBooks و Xero و Wave. تطبق دفتر أستاذ عام كامل بالقيد المزدوج مع دعم العملات المتعددة، وسجلات العملاء والموردين، والفواتير والمدفوعات، وتتبع المخزون، والقيود اليدوية، والتقارير الذكية — البيانات المالية، والتدفق النقدي، وتقادم حسابات القبض والدفع، وملخصات الضرائب — وكل ذلك يتم إنشاؤه من دفتر الأستاذ الأساسي.

تتيح لك استضافة Bigcapital ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ بفواتير العملاء والمعاملات المصرفية والسجلات المالية على بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من تسليمها لخدمة محاسبة SaaS. تدعم المنصة شركات متعددة (مستأجرين) لكل مثيل بقواعد بيانات معزولة، وتتكامل مع Stripe و Plaid للمدفوعات والتغذيات المصرفية، وتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة للتكاملات المخصصة وإعداد التقارير.