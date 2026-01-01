انشر Budge بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا لتتبع النفقات الخاصة ووضع الميزانية وإدارة الأهداف المالية.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Budge
Budge هو تطبيق لميزانية التمويل الشخصي يساعد الأفراد والعائلات على تتبع النفقات ومراقبة أنماط الإنفاق والعمل نحو تحقيق الأهداف المالية من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. وهو يدعم أنواع حسابات متعددة وفئات إنفاق مخصصة وإدارة المعاملات المتكررة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة عن صحتهم المالية دون الاعتماد على الخدمات المالية السحابية.
استضافة Budge ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تضمن أن التفاصيل المصرفية وسجل الإنفاق والأهداف المالية تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية، لا تتم مشاركتها أبدًا مع منصات خارجية أو استخدامها لتحديد ملفات تعريف الإعلانات. التخزين الدائم يحافظ على سنوات من السجل المالي، يمكن الوصول إليه من أي جهاز من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.
الميزات الرئيسية لـ Budge
تتبع المصاريف
سجّل وصنّف المعاملات عبر أنواع حسابات متعددة: الحسابات الجارية و التوفير و بطاقات الائتمان و النقد، للحفاظ على سجلات مالية دقيقة.
مراقبة الميزانية
عيّن حدود الإنفاق لكل فئة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي لتدرك فورًا متى تكون الميزانية معرضة لخطر التجاوز.
تقارير الإنفاق المرئية
تبرز الرسوم البيانية ولوحات المعلومات أنماط الإنفاق وأداء الميزانية بلمحة، مما يسهل تحديد وجهة الأموال كل شهر.
تتبع الأهداف
حدّد أهداف الادخار أو خفض الديون وراقب التقدم بمرور الوقت، مما يحول الأهداف المالية المجردة إلى معالم قابلة للقياس.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
يتم تخزين جميع بياناتك المالية محليًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون أي مشاركة خارجية، مما يبقي معلوماتك الحساسة بعيدًا عن شبكات الإعلانات ووسطاء البيانات.
ما أهمية تشغيل Budge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.