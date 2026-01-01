Budge هو تطبيق لميزانية التمويل الشخصي يساعد الأفراد والعائلات على تتبع النفقات ومراقبة أنماط الإنفاق والعمل نحو تحقيق الأهداف المالية من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام. وهو يدعم أنواع حسابات متعددة وفئات إنفاق مخصصة وإدارة المعاملات المتكررة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة عن صحتهم المالية دون الاعتماد على الخدمات المالية السحابية.

استضافة Budge ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تضمن أن التفاصيل المصرفية وسجل الإنفاق والأهداف المالية تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية، لا تتم مشاركتها أبدًا مع منصات خارجية أو استخدامها لتحديد ملفات تعريف الإعلانات. التخزين الدائم يحافظ على سنوات من السجل المالي، يمكن الوصول إليه من أي جهاز من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.