Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع، يعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، ومبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. كان في الأصل منتجًا تجاريًا، ثم تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مبتكره ويتم الآن صيانته بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد البدائل المجانية الأكثر كفاءة لـ YNAB.

نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية "المحلي أولاً"، تظل بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا يزال التزامن متعدد الأجهزة يعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، ويحمي التشفير الشامل الاختياري البيانات أثناء النقل. تقوم اتصالات البنوك عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) بجلب المعاملات تلقائيًا، بينما يجعل دعم الاستيراد لـ YNAB عملية الترحيل مباشرة.