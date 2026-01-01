انشر Actual Budget بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية، يستخدم ميزانية الظرف لمنح كل دولار هدفًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Actual Budget
Actual Budget هو تطبيق مالي شخصي سريع، يعتمد على مبدأ "المحلي أولاً"، ومبني حول منهجية ميزانية الظرف—حيث يتم تخصيص كل دولار تكسبه لفئة محددة قبل إنفاقه. كان في الأصل منتجًا تجاريًا، ثم تم تحويله إلى مصدر مفتوح من قبل مبتكره ويتم الآن صيانته بواسطة مجتمع نشط، مما يجعله أحد البدائل المجانية الأكثر كفاءة لـ YNAB.
نظرًا لأن Actual Budget يستخدم بنية "المحلي أولاً"، تظل بياناتك المالية على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث. لا يزال التزامن متعدد الأجهزة يعمل من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا، ويحمي التشفير الشامل الاختياري البيانات أثناء النقل. تقوم اتصالات البنوك عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) و GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) بجلب المعاملات تلقائيًا، بينما يجعل دعم الاستيراد لـ YNAB عملية الترحيل مباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Actual Budget
ميزانية الظرف
يخصص كل دولار لفئة محددة قبل الإنفاق، مما يمنحك خطة واضحة بناءً على الدخل الفعلي بدلاً من التقديرات التقريبية.
ملكية البيانات محلياً أولاً
تُخزّن بياناتك المالية على خادمك الخاص، وليس على سحابة تجارية، مما يحمي تفاصيل الحسابات الحساسة من الاختراقات الخارجية أو تغييرات سياسة البائعين.
مزامنة متعددة الأجهزة
زامن الميزانيات عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من خلال خادمك المستضاف ذاتيًا حتى يرى كل فرد من أفراد الأسرة نفس الأرقام المحدثة.
تكامل الحساب البنكي
اتصل بالحسابات المصرفية الحقيقية عبر SimpleFIN (الولايات المتحدة/كندا) أو GoCardless (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) لاستيراد المعاملات تلقائياً، مما يقلل من إدخال البيانات يدوياً.
تقارير مالية مفصلة
تمنحك التقارير المدمجة لصافي الثروة والتدفق النقدي واتجاهات الإنفاق الرؤية اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة دون الحاجة إلى جدول بيانات منفصل.
ما أهمية تشغيل Actual Budget على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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