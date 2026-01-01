خصم يصل إلى 70% على ChartDB

نشر ChartDB بنقرة واحدة.

محرر مخطط قاعدة بيانات مفتوح المصدر يعرض أي مخطط على الفور من استعلام SQL واحد، لا يتطلب بيانات اعتماد مخزنة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ChartDB بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل ChartDB

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ChartDB

ChartDB هو محرر مخططات قواعد بيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات (DBAs) تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون ربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يعيد "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تشغلها في عميلك الخاص — بيانات تعريف المخطط كـ JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط ERD تفاعلي كامل على الفور، دون الحاجة إلى حساب، أو بيانات اعتماد مخزنة، ودون أن يغادر أي كلمة مرور لقاعدة البيانات طرفيتك.

تنشئ ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي نصوص ترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهي مفيدة للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ ChartDB على جميع معلومات المخطط ضمن بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ChartDB

استيراد الاستعلام الذكي

ألصق نتيجة استعلام SQL واحد لإنشاء ERD كامل على الفور، لا يلزم اتصال مباشر بقاعدة البيانات أو بيانات اعتماد مخزنة.

تصدير AI DDL

إنشاء نصوص ترحيل SQL بين لهجات قواعد البيانات، مما يساعد الفرق على تخطيط عمليات الترحيل عبر قواعد البيانات أو إنتاج توثيق المخطط.

دعم لأكثر من 10 قواعد بيانات

يعمل مع PostgreSQL و MySQL و SQL Server و MariaDB و SQLite و CockroachDB و ClickHouse و Supabase والمزيد مباشرةً.

محرر تفاعلي

علّق، وأعد ترتيب، وحسّن الرسوم التخطيطية باستخدام واجهة سحب وإفلات مصممة للمخططات المعقدة ومتعددة الجداول.

صيغ تصدير متعددة

صدّر المخططات بصيغة SQL، DBML، JSON، PNG، JPG، أو SVG للتوثيق والمشاركة أو التكامل مع أدوات أخرى.

ما أهمية تشغيل ChartDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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