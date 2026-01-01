ChartDB هو محرر مخططات قواعد بيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات (DBAs) تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون ربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يعيد "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تشغلها في عميلك الخاص — بيانات تعريف المخطط كـ JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط ERD تفاعلي كامل على الفور، دون الحاجة إلى حساب، أو بيانات اعتماد مخزنة، ودون أن يغادر أي كلمة مرور لقاعدة البيانات طرفيتك.

تنشئ ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي نصوص ترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهي مفيدة للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ ChartDB على جميع معلومات المخطط ضمن بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.