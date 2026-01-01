نشر ChartDB بنقرة واحدة.
محرر مخطط قاعدة بيانات مفتوح المصدر يعرض أي مخطط على الفور من استعلام SQL واحد، لا يتطلب بيانات اعتماد مخزنة.
اختر خطة VPS مقابل ChartDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ChartDB
ChartDB هو محرر مخططات قواعد بيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات (DBAs) تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون ربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يعيد "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تشغلها في عميلك الخاص — بيانات تعريف المخطط كـ JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط ERD تفاعلي كامل على الفور، دون الحاجة إلى حساب، أو بيانات اعتماد مخزنة، ودون أن يغادر أي كلمة مرور لقاعدة البيانات طرفيتك.
تنشئ ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي نصوص ترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهي مفيدة للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. تحافظ الاستضافة الذاتية لـ ChartDB على جميع معلومات المخطط ضمن بنيتك التحتية الخاصة بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ChartDB
استيراد الاستعلام الذكي
ألصق نتيجة استعلام SQL واحد لإنشاء ERD كامل على الفور، لا يلزم اتصال مباشر بقاعدة البيانات أو بيانات اعتماد مخزنة.
تصدير AI DDL
إنشاء نصوص ترحيل SQL بين لهجات قواعد البيانات، مما يساعد الفرق على تخطيط عمليات الترحيل عبر قواعد البيانات أو إنتاج توثيق المخطط.
دعم لأكثر من 10 قواعد بيانات
يعمل مع PostgreSQL و MySQL و SQL Server و MariaDB و SQLite و CockroachDB و ClickHouse و Supabase والمزيد مباشرةً.
محرر تفاعلي
علّق، وأعد ترتيب، وحسّن الرسوم التخطيطية باستخدام واجهة سحب وإفلات مصممة للمخططات المعقدة ومتعددة الجداول.
صيغ تصدير متعددة
صدّر المخططات بصيغة SQL، DBML، JSON، PNG، JPG، أو SVG للتوثيق والمشاركة أو التكامل مع أدوات أخرى.
ما أهمية تشغيل ChartDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.